Corea del Sur: trabajadores de Samsung anuncian huelga

Trabajadores de Samsung anuncian huelga

29 de mayo de 2024.- Un importante sindicato que representa a decenas de miles de personas del gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics dijo que los trabajadores se declararán en huelga por primera vez, lo que podría amenazar cadenas de suministro de semiconductores globales clave.



Un portavoz dijo que los miembros del sindicato, alrededor del 20% de la fuerza laboral de la empresa, o 28.000 personas, utilizarían sus vacaciones anuales para hacer huelga durante un día el 7 de junio, dejando la puerta abierta a una posible huelga general en el futuro.



La dirección de la empresa, el mayor productor mundial de chips de memoria, ha estado enfrascada en negociaciones con el sindicato sobre los salarios desde enero, pero ambas partes no han logrado reducir sus diferencias.



"Estamos declarando una huelga ante el abandono de los trabajadores por parte de la empresa", dijo un portavoz del Sindicato Nacional de Electrónica Samsung en una conferencia de prensa transmitida en vivo. "Hemos tratado de resolver el problema a través del diálogo".



El presidente del sindicato, Son Woo-mok, dijo que el sindicato había aceptado el aumento salarial propuesto por la empresa pero pedía un feriado adicional más "un sistema transparente para medir la bonificación por desempeño en función de las ganancias por ventas".



"La empresa no nos escucha y no se comunican desde nuestra última sesión de negociación", dijo.



Un funcionario de Samsung dijo: "Samsung mantendrá el diálogo con el sindicato en el futuro como hasta ahora".



"Podría conducir a una huelga general", dijo el portavoz del sindicato sobre la huelga de un día, confirmando que la acción era la "primera huelga" de la empresa, [y] creemos que es significativa".



“La responsabilidad de todas las acciones colectivas a partir de ahora recae directamente en la empresa. Estamos declarando nuestra postura ante la negligencia y la interferencia de la empresa en nuestra lucha pacífica hasta el momento”.



Samsung Electronics es uno de los mayores fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo y una de las únicas empresas a nivel mundial que produce chips de memoria de alta gama utilizados para IA generativa, incluido hardware de IA de primera línea de líderes de la industria como Nvidia. Es la filial emblemática del gigante surcoreano Samsung Group, con diferencia el mayor de los conglomerados familiares que dominan los negocios en la cuarta economía más grande de Asia.



Durante casi 50 años, Samsung Electronics evitó la sindicalización de sus empleados (a veces adoptando tácticas feroces, según los críticos) mientras ascendía hasta convertirse en el mayor fabricante de semiconductores y teléfonos inteligentes del mundo.



El fundador de Samsung, Lee Byung-chul, fallecido en 1987, se oponía rotundamente a los sindicatos y decía que nunca los permitiría “hasta que me cubra los ojos con suciedad”.



Documentos internos de 2012 obtenidos por un parlamentario surcoreano instruían a los directivos a controlar al “personal problemático” que intentaba establecer sindicatos.



“Para evitar denuncias de prácticas laborales injustas, despedir a los organizadores clave antes de la creación de un sindicato”, decía, entre otras recomendaciones.



Pero en 2019, los organizadores aprovecharon la oportunidad presentada por el gobierno de izquierda del presidente Moon Jae-in, un ex abogado de derechos humanos que representaba a los sindicatos, y la controversia en torno al juicio por soborno del entonces vicepresidente de la empresa, Lee Jae-yong. nieto del fundador, para constituir un sindicato.



"Tener el 20% de su fuerza laboral en huelga tendrá un impacto significativo en la empresa en su conjunto, especialmente en un momento en el que necesita actuar rápidamente en la industria de semiconductores en constante evolución", dijo Kim Dae-jong, profesor de negocios en la Universidad Sejong.



"A diferencia de Hyundai Motor, que se ha enfrentado a huelgas casi todos los años, la dirección de Samsung tendrá dificultades para controlar esta situación porque nunca antes se había enfrentado a una huelga".