EEUU: Departamento del trabajo multa a empresa de tecnología por publicar oferta de empleo "solo para blancos"

Arthur Grand Technologies Inc. Una empresa de tecnología con sede en Virginia

28 de mayo de 2024.-Los departamentos de Justicia y Trabajo han multado al contratista federal Arthur Grand Technologies Inc., propiedad de minorías, con una multa civil de 7.500 dólares. Los departamentos también ordenaron al contratista federal pagar 31.000 dólares en total a 31 personas que se quejaron de la publicación, informó Cheyanne M Daniels para The Hill



“Es vergonzoso que en el siglo XXI sigamos viendo empleadores utilizando ofertas de trabajo 'sólo para blancos' y 'sólo nacidos en Estados Unidos' para excluir a candidatos de color que de otro modo serían elegibles para puestos de trabajo", dijo Kristen Clarke, fiscal general adjunta de la División de Asuntos Civiles del Departamento de Justicia. División de Derechos Humanos, dijo en un comunicado.



La compañía comenzó a anunciar un puesto de analista de negocios y reclamos de seguros de Salesforce con sede en Dallas en marzo de 2023. En su oferta de trabajo, la compañía restringió los candidatos elegibles a “solo ciudadanos nacidos en EE. UU. [blancos] que sean locales dentro de un radio de 60 millas de Dallas, TX [ No comparta con los candidatos]”.



La publicación provocó indignación en las redes sociales y el Departamento de Justicia abrió su investigación. La empresa negó haber aprobado la publicación y afirmó que fue publicada por un empleado que trabaja para su filial en India.



El Departamento de Justicia dijo que la lista violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y el Departamento de Trabajo dijo que la compañía violó una orden ejecutiva que prohibía a los contratistas federales discriminar por motivos de raza, origen nacional y otras características protegidas.



"Estamos comprometidos a responsabilizar a los contratistas federales por prácticas discriminatorias escandalosas como este anuncio", dijo Michele Hodge, directora interina de la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales del Departamento de Trabajo. "Las empresas como Arthur Grand, que aceptan contratos federales, no pueden tener un proceso de contratación 'sólo para blancos'".



Los departamentos dijeron que las acciones de Arthur Grand perjudicaron a personas con permiso para trabajar en Estados Unidos, incluidos ciudadanos estadounidenses nacidos fuera del país y ciertos ciudadanos no estadounidenses.



Además de las multas, ahora se supervisará a la empresa para garantizar el cumplimiento de las leyes contra la discriminación. También debe capacitar a sus empleados sobre los requisitos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y revisar las políticas de empleo.