Tanques de guerra israelíes atacan zona de evacuación al oeste de Rafah

EL CAIRO, 28 mayo de 2024.- El ejército de Israel negó haber atacado un campamento de tiendas de campaña al oeste de Rafah el martes después de que las autoridades sanitarias de Gaza dijeran que los bombardeos con tanques israelíes habían matado al menos a 21 personas allí, en un área que Israel ha designado zona de evacuación civil, informó la agencia de noticias Reuters,



Anteriormente, desafiando una apelación de la Corte Internacional de Justicia, los tanques israelíes avanzaron hasta el corazón de Rafah por primera vez después de una noche de intensos bombardeos, mientras España, Irlanda y Noruega reconocían oficialmente un Estado palestino, una medida que profundizó aún más el compromiso internacional de Israel. aislamiento.



Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, reiteró su oposición a una importante ofensiva terrestre israelí en Rafah, pero dijo que no creía que tal operación estuviera en marcha.



Dos días después de que un ataque aéreo israelí contra otro campamento provocara la condena mundial, los servicios de emergencia de Gaza dijeron que cuatro proyectiles de tanque alcanzaron el martes un grupo de tiendas de campaña en Al-Mawasi, una franja costera designada por Israel como zona humanitaria ampliada donde aconsejó a los civiles en Rafah que fueran. por seguridad.



Al menos 12 de los muertos del martes eran mujeres, según funcionarios médicos del enclave palestino dirigido por militantes de Hamas.



Pero el ejército de Israel dijo más tarde en una declaración: "Contrariamente a los informes de las últimas horas, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) no atacaron en el Área Humanitaria de Al-Mawasi".



Israel dijo a alrededor de un millón de civiles palestinos desplazados por la guerra de casi ocho meses que evacuaran a Al-Mawasi cuando lanzó su incursión en Rafah a principios de mayo. Alrededor de eso, muchos han huido de Rafah desde entonces, informó el martes la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA.



En el centro de Rafah, tanques y vehículos blindados montados con ametralladoras fueron avistados cerca de la mezquita de Al-Awda, un hito de la ciudad, dijeron testigos a Reuters el martes. El ejército israelí dijo que sus fuerzas seguían operando en la zona de Rafah, sin hacer comentarios sobre los avances informados hacia el centro de la ciudad.



INDIGNACION



El malestar internacional por la ofensiva israelí en Rafah que lleva tres semanas se ha convertido en indignación después de que un ataque el domingo provocara un incendio en un campamento de tiendas de campaña en un distrito occidental de la ciudad, matando al menos a 45 personas.

Israel dijo que había atacado a dos altos funcionarios de Hamás y que no tenía intención de causar víctimas civiles. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que el daño a los civiles se produjo cuando "desafortunadamente, algo salió trágicamente mal".