El papa Francisco se disculpa por unas frases juzgadas homofóbicas

28 de mayo de 2024.- El papa Francisco se disculpó este martes por haber recurrido a una expresión del dialecto romano, "frociaggine", un término considerado vulgar y despectivo con las personas homosexuales que en español equivaldría a "mariconería", según un comunicado difundido por El Vaticano.



"El papa nunca ha pretendido ofender o expresarse en términos homofóbicos, y presenta sus disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por el uso de una palabra", señala el comunicado.



El sumo pontífice, de 87 años, habría usado ese término el pasado 20 de mayo, durante la asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana, a la que asistieron 250 obispos, al manifestar su oposición a que hombres abiertamente homosexuales entren en el seminario pese a que hayan hecho voto de celibato.



Según dos diarios italianos, incluyendo Il Corriere della Sera, Francisco dijo que había demasiada "frociaggine" en los seminarios, un término ofensivo.



Esa información copó titulares de todo el mundo, y causó indignación entre los grupos de defensa del colectivo LGTBQ (lesbianas, gays, trans, bisexuales y 'queer') y también entre católicos practicantes.



En 2013, apenas unas semanas después de asumir el cargo, Francisco dijo: "Si alguien es gay y busca al Señor con sinceridad, ¿Quién soy yo para juzgarlo?".



"Según los obispos contactados" por Il Corriere della Sera, "es evidente que el soberano pontífice no era consciente de cuan insultantes eran sus declaraciones en italiano", indicó el periódico en su página web.



"Más que con bochorno, sus palabras fueron recibidas con algunas risas de incredulidad porque la metedura de pata" del papa, cuya lengua materna es el español, "era evidente", apuntó el rotativo.



El comunicado del Vaticano no confirma que Francisco hubiera utilizado ese término pero alude a los reportes en prensa.



"Como él ya ha afirmado en más de una ocasión: '¡En la Iglesia hay espacio para todos, para todos! Nadie es inútil, nadie es superfluo, hay espacio para todos. Sean como sean, todos", recoge el comunicado.



Lenguaje "dañino"



Sin embargo, Francis DeBernardo, líder del grupo estadounidense News Ways Ministry, exigió disculpas.



"El papa Francisco no siempre ha sido claro en sus declaraciones sobre la gente LGTBQ+", dijo a AFP.



"Esperamos que este incidente lo anime a aprender más sobre el lenguaje que usa, y sobre cómo un mal uso puede ser peligrosamente dañino".



Este martes, en el centro de Roma, algunos turistas expresaron su descontento con las palabras empleadas por el papa.