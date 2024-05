El País: Petro entregará a Maduro el borrador para la “paz política” en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Archivo

28-05-24.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, ya tendría en su poder el borrador para la “paz política” en Venezuela, una propuesta que entregará al presidente Nicolás Maduro para que haya garantías para todos los candidatos tras las elecciones del 28 de julio, reveló este lunes el diario El País de España.



No obstante, según ese medio, en las circunstancias actuales “parece poco probable” que oficialismo se comprometa a firmar algo así.



“En la práctica supone asegurarle a la comunidad internacional que si la oposición gana las elecciones ellos abandonarían el poder sin retorcer la Constitución venezolana ni ejercer represión ni violencia”, añade.



El documento, en un principio, estaba redactado con la intención de que fuese un plebiscito que se votase el mismo día de la elección. Estaba compuesto por una serie de preguntas que, en esencia, resolvían la conflictividad política del país.



Es un asunto de dos vías. Por un lado, si gana el chavismo se compromete a no perseguir a la oposición, como ha hecho intermitentemente durante estos años. Y si lo hace la oposición, no habrá represalias contra el oficialismo ni persecuciones judiciales. Se pondría en marcha una transición.



Sin embargo, en la Cancillería colombiana piensan que no hay tiempo material para organizar algo de ese calibre y que lo mejor es que las partes, principalmente Maduro y Edmundo González Urrutia, se sienten y firmen un acuerdo político.



El documento incluye cinco puntos que abordan aspectos sobre las sanciones, las inhabilitaciones de cara los próximo comicios, la reinstitucionalización del país y la defensa del Esequibo, así como el seguimiento de la implementación -muchos de estos puntos venían recogidos en el acuerdo de Barbados pero no han terminado de implementarse-.



De firmarse este acuerdo, los venezolanos lo refrendarían en una consulta popular el mismo día de las presidenciales. El Consejo Nacional Electoral podría maniobrar técnicamente con este nuevo escenario si se acuerda antes del 10 junio, unas seis semanas antes de la fecha de los comicios, de acuerdo a expertos electorales.



