(VIDEO) España reconoce al Estado de Palestina. Debe ser "viable" y recuerda a Israel que la decisión "no va contra nadie"

28-05-24.-Llegó el día. El Consejo de Ministros hace oficial el reconocimiento del Estado de Palestina. España lo hace junto a Irlanda y Noruega. Pedro Sánchez ha comparecido a primera hora de la mañana en La Moncloa, en una declaración institucional sin presencia de medios ni posibilidad de preguntas, en la que ha expuesto la decisión en español y en inglés.Un reconocimiento que se hace con el propósito de que sea un estado "viable", con Gaza y Cisjordania unidas por un corredor y con capital en Jerusalén Este "unificadas bajo el Gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina". Las fronteras que reconoce España son las que estableció el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967.Sánchez ha estado volcado en los últimos meses en la tarea de liderar el reconocimiento de Palestina en Europa. Ha mantenido reuniones y conversaciones telefónicas con líderes europeos, árabes... e incluso ha realizado una gira para recabar apoyos. El propósito era no dar este paso en solitario, sino con más países europeos y que la decisión espolease a otros. Finalmente se hace en compañía de Irlanda y Noruega. Desde el Gobierno esperan que haya próximamente una segunda tanda con Eslovenia, Malta y Luxemburgo. "Lo importante es el reconocimiento que ahonda en el aislamiento de Israel", exponen fuentes gubernamentales."Se trata de una decisión histórica que tiene como objetivo contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz", ha señalado el presidente del Gobierno desde la escalinata de La Moncloa, el escenario que elige para los grandes anuncios. "El reconocimiento no es sólo una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina, es una necesidad perentoria si queremos lograr la paz. Es la única manera de avanzar hacia la solución que reconocemos como posible con un Estado palestino que conviva con el de Israel en paz y seguridad"."RECHAZO FRONTAL Y ROTUNDO A HAMAS"Sánchez ha querido dejar dos cosas claras en su intervención. Por un lado, y en pleno choque diplomático con Israel, tratar de mantener la relación con este país. "Es una decisión que no adoptamos contra nadie", ha expuesto el jefe del Ejecutivo. "Es una decisión que no va contra nadie". Ha definido a Israel como "pueblo amigo que respetamos, apreciamos, y con el que queremos tener la mejor relación posible". Y por otro lado, zanjar las críticas y acusaciones relativas a que esta decisión supone blanquear al grupo terrorista Hamas.De ahí que Sánchez haya querido hacer especial hincapié en condenar a este grupo terrorista y marcar distancias: "Esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamas, que está en contra de la solución de los dos estados. España condenó desde el primer momento y con toda contundencia los ataques terroristas del 7 de octubre y esa condena es la expresión rotunda de nuestro compromiso absoluto en la lucha contra el terrorismo".Porque para España el interlocutor es la Autoridad Nacional Palestina. "Nuestro socio para la paz", así se ha referido el presidente del Gobierno. "Necesita todo nuestro apoyo". Sánchez apoya el "proceso de reformas iniciado" por estos.Hasta este 28 de mayo, unos 140 países de los 193 países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habían reconocido el Estado palestino y de ellos ocho pertenecían a la Unión Europea (UE), aunque solo Suecia y Chipre lo hicieron después de ingresar en ella.LA PALESTINA DEFINIDA EN 1967¿Qué Estado reconoce España? Hay que remontarse a 1967. Fue entonces cuando tuvo lugar la llamada Guerra de los Seis Días. Israel ocupó los territorios de la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, que posteriormente anexionó. Esta guerra provocó un segundo éxodo, de aproximadamente medio millón de palestinos.El Consejo de Seguridad en su resolución 242 formuló los principios de una paz justa y duradera, que incluía la retirada israelí de los territorios ocupados durante el conflicto, una solución justa del problema de los refugiados y la terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia.El texto pedía la "retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante el reciente conflicto" y el "respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial y la independencia política de cada Estado de la región, y su derecho a vivir en paz en el interior de fronteras reconocidas y seguras, al abrigo de amenazas y actos de fuerza"."No reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes", ha señalado Sánchez. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya había señalado que no es necesario reconocer a un Estado con unas fronteras concretas y había indicado que el Gobierno cree que esta cuestión es una de las que deberían dirimirse en la Conferencia de Paz que siga al conflicto.Entre las primeras decisiones que deberá tomar España y supondrá aterrizar este reconocimiento es si designa un embajador para Palestina y dónde.