EEUU: residentes LGBTQ+ de Florida se sienten aliviados tras la flexibilización de las leyes antigays

Rresidentes LGBTQ+ de Florida y DeSantis

27 de mayo de 2024.- Los líderes de las muy asediadas comunidades LGBTQ+ de Florida dicen que lo peor del ataque de tres años del gobernador Ron DeSantis contra ellos puede haber pasado, ya que solo faltan unos días para el inicio oficial de las celebraciones del mes del Orgullo.



En los últimos 12 meses se ha ido acumulando evidencia de un cambio radical en el clima político que ahora enfrentan las personas LGBTQ+ en Florida . La primera señal se produjo en junio de 2023, cuando un juez de un tribunal federal de distrito en Orlando otorgó una orden judicial que impedía al estado hacer cumplir una ley respaldada por DeSantis que prohibía que los niños asistieran a actuaciones públicas de drag queens.



El primer trimestre de este año trajo más noticias positivas. En marzo, el principal grupo de defensa de los derechos LGBTQ+ del estado anunció un acuerdo con el estado sobre disposiciones clave de la llamada ley “no digas gay” que DeSantis impuso en la legislatura estatal controlada por los republicanos en 2022.



Según los términos de ese acuerdo, el estado acordó restablecer los derechos de estudiantes y maestros a hablar libremente en el aula sobre personas, familias y problemas LGBTQ+, según Nadine Smith, directora ejecutiva de Equality Florida. El acuerdo reconoció que la ley no prohíbe la lectura de libros ni la representación de musicales y obras de teatro con personajes LGBTQ+ en las escuelas públicas del estado.



El mes pasado, DeSantis incluso firmó la Ley de Medicamentos para la Prevención de Infecciones por VIH, que los defensores de la comunidad han aclamado como el primer proyecto de ley pro-LGBTQ+ de Florida en la historia reciente porque amplía el acceso a medicamentos críticos para prevenir la transmisión del VIH. El resultado de la sesión legislativa estatal de este año en Tallahassee fue igualmente alentador.



“Detuvimos o neutralizamos 21 de 22 proyectos de ley anti-LGBTQ en esta sesión”, dijo Jon Harris Maurer, director de políticas públicas de Equality Florida. "El impulso está de nuestro lado".



Esto se está sintiendo a nivel popular. Hace un año, este mes, Kristina Bozanich canceló a regañadientes un evento solo para adultos en un gimnasio en la ciudad de St Cloud, en el centro de Florida, que habría presentado un espectáculo drag. La aparición de un cartel en la comunidad vecina de Lake Nona que decía “matar a todos los gays” en los días previos al espectáculo provocó la retirada de los cuatro artistas drag que habían aceptado aparecer en el evento. Esto puso fin a las celebraciones del mes del Orgullo de 2023 que estaban programadas para el 10 de junio en St Cloud.



Un año después, el programa de eventos Proud in the Cloud programado para el 8 de junio ya ha recibido miles de dólares en contribuciones corporativas. Un miembro del concejo municipal y residente de toda la vida de St Cloud llamado Shawn Fletcher emitió recientemente una proclamación declarando que junio de 2024 será el mes del Orgullo en la comunidad de aproximadamente 67.000 personas.



"La prohibición de dragar ya no se aplica y tenemos mucho más apoyo, incluso de las autoridades locales", se maravilla Bozanich, de 32 años. "Me ha sorprendido, pero en el buen sentido".



Los observadores veteranos de la política de Florida señalan el colapso de la búsqueda de DeSantis de la nominación presidencial del Partido Republicano después de una sola contienda (las asambleas electorales de Iowa) como una experiencia aleccionadora para el gobernador de 45 años y un posible catalizador del cambio radical.



"No estaba impulsando los elementos más radicales de su agenda a través de la legislatura estatal en 2024 como lo hizo hace un año porque no le llevaron a la presidencia", señala Charles Zelden, profesor de historia y política en la Universidad Nova Southeastern. en el suburbio de Davie, en Fort Lauderdale. "Está pensando en su futuro como político y en lo que viene después de ser gobernador, y parece estar intentando moderar algunas de sus posturas más duras".



Eso quedó claro poco después de que abandonara la carrera por la nominación presidencial en enero de este año.



En una conferencia de prensa que convocó 25 días después, DeSantis respaldó un proyecto de ley pendiente en la cámara baja de la legislatura de Florida que limitaría las “objeciones de mala fe” a los libros y materiales educativos de las bibliotecas escolares. Se negó a mencionar el papel fundamental que había desempeñado en la promulgación de legislación que permitía a los padres individuales exigir la retirada de libros que consideraran objetables, independientemente de si sus hijos habían estado realmente matriculados en escuelas públicas estatales.



El mes pasado, DeSantis promulgó ese mismo proyecto de ley y afirmó que “protege a las escuelas de los activistas que intentan politizar e interrumpir el proceso de revisión [de libros] de un distrito [escolar]”. El gobernador explicó su aparente cambio de rumbo admitiendo que “algunas personas están tomando la transparencia curricular (políticas favorecidas por su administración) y tratando de convertirla en un arma con fines políticos”.



El director de comunicaciones del gobernador, Bryan Griffin, rechazó una solicitud de entrevista.



Como parte del lanzamiento a cámara lenta de su candidatura presidencial durante la primera mitad del año pasado, DeSantis publicó un libro de autopromoción titulado The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival, que instaba a otros estados a seguir el camino que él había seguido. ardió durante su mandato como gobernador hasta la fecha. Pero los legisladores de Maryland e incluso de Wyoming, de color rojo intenso, han rechazado elementos clave de ese llamado plan “anti-despertar”, rechazando los intentos de los legisladores republicanos de extrema derecha de promover proyectos de ley inspirados en la ley de “no decir gay” en 2022. y 2023, respectivamente.



El alto funcionario y cofundador de Equality Florida también ve otro factor en juego.



“Florida ha sido vergonzosamente nombrado el estado número uno en prohibición de libros en el país, los educadores han abandonado la profesión y a los maestros LGBTQ se les pidió que tomaran fotografías de sus familias en las aulas”, señaló Nadine Smith.



“Pero la marea está cambiando. Hemos visto a miles de padres movilizarse en reuniones de juntas escolares para denunciar estos ataques a sus derechos. Las familias están defendiendo a sus hijos y no permiten que el gobernador y la legislatura los presionen más”.