EEUU: El Contralor de Nueva York critica el plan salarial de 47.000 millones de dólares de Elon Musk

“Rara vez ha habido un alarde tan atroz de la gobernanza independiente de los accionistas como este”



27 de mayo de 2024.-El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, que supervisa cinco fondos de pensiones públicos con 242 mil millones de dólares en activos, tiene un mensaje para la junta directiva de Tesla y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk: el fabricante de vehículos eléctricos cotiza en bolsa, por lo que debería dejar de comportarse como una empresa familiar con Musk a la cabecera de la mesa.



"No sé qué junta directiva genuinamente independiente tendría un director ejecutivo que también sea director ejecutivo de otras dos grandes empresas", dijo Lander a Fortune. “Todas las demás empresas importantes que cotizan en bolsa y que cuentan con un directorio genuinamente independiente (y muchas de ellas no tan independientes) esperan que su director ejecutivo sea un director ejecutivo de tiempo completo para su empresa”.



Lander y una coalición de otros siete inversores están instando a los accionistas de Tesla a rechazar el paquete de opciones sobre acciones de Musk por 47.000 millones de dólares en la reunión de accionistas de la compañía del 13 de junio. (Su plan de pago estaba valorado originalmente en 55.8 mil millones de dólares, pero ha fluctuado con el desempeño del precio de las acciones de la compañía). Los inversionistas presentaron un aviso esta semana detallando una serie de preocupaciones sobre la gobernanza de la compañía y lo que Lander llamó la compensación “estratosférica” de Musk. .



Uno de ellos es que Musk no trabaja en Tesla a tiempo completo, dijo Lander, y agregó que no hay duda de que Musk está distraído por sus otras empresas, que incluyen SpaceX, The Boring Company, xAI, X y Neuralink. También se mostró incrédulo de que la junta directiva de Tesla, después de recibir una reprimenda sobre su independencia por parte de un juez del Tribunal de la Cancillería de Delaware, volviera a pedir a los inversores que aprobaran un plan de compensación que le pagaría a Musk miles de millones. La jueza de Delaware Kathaleen McCormick rescindió en enero el salario de Musk y dictaminó que la junta, que incluye al hermano de Musk, Kimbal y otras personas con estrechos vínculos personales y financieros con Elon Musk, carecía de independencia para aprobar el plan de compensación y que Musk controlaba el proceso y dictaba los términos.



“Se necesita mucho para que el Tribunal de la Cancillería diga eso”, dijo Lander. "Que la junta luego se dé la vuelta y diga: 'Estamos ignorando al tribunal y seguimos adelante con este paquete salarial estratosférico y no vamos a hacer nada con respecto a estas distracciones'" está fuera de lo común.