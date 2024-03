Brasil: expolicía reveló autor intelectual de crimen de Marielle Franco

Marielle Franco, concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue asesinada en Río de Janeiro

20 de marzo de 2024.- El expolicía militar Ronnie Lessa, autor material del asesinato de la concejala brasileña Marielle Franco y de su conductor Anderson Gomes, reveló la identidad del autor intelectual del crimen perpetrado en 2018, se confirmó hoy.



El portal G1 asegura que, de acuerdo con personas cercanas a la investigación, Lessa no quería colaborar, pero cambió de idea después que el también expolicía Élcio de Queiroz lo entregó como ejecutor de los homicidios, el criminal que apretó el gatillo.



A partir de ahí aceptó colaborar con la investigación federal.



Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban Franco y Gomes, en la noche del 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro.



El caso tuvo repercusión internacional y convirtió a la socióloga y feminista en un símbolo de la lucha por una mayor participación de las mujeres negras en los espacios de poder en el gigante sudamericano.



Por el momento continúan abiertas las investigaciones por el brutal homicidio y solo se registran detenidos dos supuestos autores materiales (Lessa y De Queiroz), arresto que no aclara completamente el hecho de sangre.



En la primera declaración, fueron dos horas de revelaciones grabadas en audio y video. Lessa contó lo que más se buscaba de él: quién lo contrató para ejecutar el asesinato de Franco.



Además de entregar a los mandantes y las circunstancias de la muerte de la concejala, el exagente dio detalles de reuniones que mantuvo con quien lo contrató, antes y después de los homicidios.



Proporcionó una serie de indicios, circunstancias y pruebas no solo de su participación en la ejecución del doble asesinato, sino sobre todo sobre quién estaba detrás del pedido de las muertes. También habló sobre por qué se deseaba matar a Franco.



Los mandantes, según Lessa, integran un grupo político poderoso en Río con varios intereses en diversos sectores del Estado.



Dio detalles de encuentros con ellos e indicios sobre las motivaciones.



«Esta colaboración, un medio de obtención de pruebas, trae elementos importantísimos que nos llevan a creer que pronto tendremos la solución del asesinato de Marielle Franco. El proceso sigue en secreto de Justicia», afirmó ayer el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien reiteró que pronto se esclarecerá el caso.



Precisó que esa posibilidad emergió después que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, homologara la denuncia premiada de Lessa.