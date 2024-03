El Salvador: partido Nuevas Ideas de Bukele gana mayoría de alcaldías en las elecciones municipales

Conteo de votos en las elecciones municipales de El Salvador

4 de marzo de 2024.- Nuevas Ideas podría haber ganado de 24 a 28 municipalidades, mientras que partidos como Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) podrían agenciarse de unas 15 municipalidades de acuerdo a los primeros resultados preliminares publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El escrutinio preliminar divulgado está avanzado hasta hoy a las 4:13 a.m. en un 77 %, sin embargo, en cada municipio el porcentaje escrutado es distinto. Morazán Norte es el municipio que más tardó en actualizarse; hasta casi las 3:00 a.m. aún no se había divulgado un dato del escrutinio y reportaba 0 %.



De acuerdo a los resultados preliminares de cada municipio, el territorio podría estar dividido así:



Nuevas Ideas: de 24 a 28 (2 en coalición con Cambio Democrático).

Arena: de 1 a 2.

PDC: 4.

FMLN: podría disputarse Morazán Norte con Nuevas Ideas.

Fuerza Solidaria: 1 o 2, ya que se disputa San Vicente Norte con Nuevas Ideas.

Gana: 6.

PCN: 3.

PCN-PDC: 1.



De acuerdo a los primeros datos divulgados por el TSE, Nuevas Ideas ya tendría gran ventaja en San Salvador Centro, en donde con el 75.94 % tenía 72,565 votos contra 32,447 votos de su principal contrincante, Alejandro Nóchez, de Arena.



Nuevas Ideas también logró amplia ventaja en San Salvador Oeste, San Salvador Este, San Salvador Sur, La Libertad Centro, La Libertad Sur, San Miguel Oeste, Santa Ana Centro, Santa Ana Oeste, Santa Ana Este, La Unión Norte y La Unión Sur, entre otros municipios.



Contiendas cerradas



La contienda está bien cerrada en los municipios de La Libertad Norte (6,412 de NI versus 6,309 del PDC), Ahuachapán Norte (7,233 de NI y 7,201 de PCN), Chalatenango Centro (9,238 de NI versus 9,231 de Arena con el 92 % escrutado); y San Vicente Norte (5,829 de NI versus 5,678 de FS).



También podría estar cerrada la contienda en Morazán Norte, cuyos datos fueron actualizados de manera repentina a las 3:00 a.m. aproximadamente: 5,946 votos de NI y 4,868 del FMLN.



Los aliados del gobierno



Los aliados del gobierno tuvieron ventaja, sobre partidos como Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos.



Gana tendría al menos cuatro alcaldías –San Salvador Norte, Cuscatlán Sur, La Paz Oeste y Cabañas Oeste–, el PCN podría tener Chalatenango Norte y Chalatenango Sur, así como Ahuachapán Centro y Ahuachapán Norte, en disputa. Fuerza Solidaria lograría hacerse de Usulután Norte y tiene en disputa San Vicente Norte.



El Partido Demócrata Cristiano (PDC) también se agenciaría de cuatro municipalidades: La Libertad Norte; San Miguel Centro, San Miguel Norte y Usulután Este; pero podría disputarse La Libertad Norte con Nuevas Ideas.



En San Miguel Centro, con el 87.44 % de votos escrutados, el PDC está arriba con 49,433 votos contra 13,912 de la coalición Nuevas Ideas-Gana, que respaldaba al alcalde Wilfredo Salgado.