Gobierno surcoreano retirará licencia a 7.000 médicos en huelga

El ministro de Salud resaltó que se planean “inspecciones in situ” para confirmar los médicos que no han regresado

4 de marzo de 2024.- El ministerio de Salud de Corea del Sur anunció este lunes que suspenderá las licencias de 7.000 doctores en prácticas, que decidieron desobedecer la orden de volver a sus trabajos para continuar en las protestas contra el aumento de las admisiones a las escuelas de medicina.



De acuerdo con medios asiáticos, unos 9.000 doctores en prácticas han dejado de trabajar desde el pasado 20 de febrero para expresar su rechazo al incremento de 2.000 plazas adicionales en las facultades de medicina.



El viceministro de Salud, Park Min-soo, anunció la medida encaminada a revocar las licencias médicas de los doctores en prácticas mientras aseguró que la decisión tendrá un carácter “irreversible”.



Previamente, el titular de la cartera sanitaria, Cho Kyoo-hong, resaltó que se planean “inspecciones in situ para confirmar a los médicos en formación que no han regresado y tomar medidas de acuerdo con la ley y los principios sin excepción”.



"Por favor, tengan en cuenta que los médicos que no han regresado pueden experimentar graves problemas en su carrera personal", advirtió el ministro surcoreano.



No obstante, Cho apuntó que en el caso de los galenos en prácticas que participaron en las protestas, pero regresaron a sus labores, el Gobierno consideraría circunstancias atenuantes contra ellos.



Las fuentes surcoreanas indicaron que los doctores en prácticas son fundamentales en la asistencia a cirugías y servicios de urgencias, por lo que su ausencia ha generado cancelaciones masivas, así como demoras en cirugías y tratamientos médicos de urgencia.