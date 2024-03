Haití decreta estado de emergencia y toque tras fuga masiva de 3.600 presos de la cárcel de Puerto Príncipe

04-03-24.-El gobierno de Haití decretó este domingo estado de emergencia y toque de queda nocturno, luego de que al menos una decena de personas murieran cuando la noche del sábado pandilleros atacaron la cárcel principal de la capital, lo que derivó en una fuga masiva de unos 3.600 presos.El gobierno informó del estado de emergencia en un comunicado y decretó un toque de queda entre las 18H00 y las 05H00 a partir de este domingo y hasta el miércoles 6 de marzo. Ambas medidas podrán ser renovadas.El toque de queda por un período de 72 horas renovable abarca el departamento del Oeste, donde está Puerto Príncipe, debido a la "degradación de la seguridad" y los ataques en la víspera de dos cárceles a manos de las bandas armadas.En un comunicado, el Ejecutivo indicó que a fin de "restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para recuperar el control de la situación", el toque de queda rige esta noche hasta las 05.00 horas, y el lunes, el martes y el miércoles próximos desde las 18.00 a las 05.00 horas.Esta medida no afecta a los miembros de la fuerza pública que estén de servicio, los bomberos, los conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados."Las fuerza del orden han recibido el mandato de usar todos los medios legales a su disposición para que se respete el alto el fuego y detener a los infractores", agregó la nota firmada por Patrick Michel Boivert, que actúa como primer ministro en ausencia de Ariel Henry.Temor impera en HaitíEl temor a que otras instituciones públicas, como el Palacio Nacional y la sede de la Policía, sean los próximos objetivos de las bandas armadas en Haití invadía este domingo Puerto Príncipe, después de que tras el asalto a la cárcel civil se fugaran de la prisión unos 3.600 reclusos.Desde el jueves pasado se registra una violencia sin precedentes en Haití, marcada por el aumento del número de enfrentamientos entre la Policía y las pandillas armadas, la intensificación de los tiroteos en los barrios y el incremento del número de muertos y heridos.En los últimos días, los ataques de la coalición de bandas 'Vivir juntos', dirigida por el poderoso Jimmy Cherizier 'Barbecue', junto a los incendios y saqueos de lugares públicos, han provocado un desplazamiento masivo de personas que intentan huir de la violencia; la ausencia de clases (las escuelas recomiendan que mañana los alumnos no acudan a las aulas) y el no funcionamiento del principal hospital público de la ciudad.*Con información de Dw, efe, afp