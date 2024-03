Malasia: familiares del vuelo MH370 piden una nueva búsqueda 10 años después de su desaparición

Familiares del vuelo MH370 piden nueva búsqueda

3 de marzo de 2024.- Las familias de los pasajeros que estaban a bordo del vuelo MH370 perdido de Malaysian Airlines pidieron una renovada operación de búsqueda mientras se reunieron antes del décimo aniversario de su desaparición, diciendo que se necesitan respuestas para el futuro de la seguridad de los vuelos.



El vuelo MH370 de Kuala Lumpur a Beijing, que transportaba a 12 tripulantes malasios y 227 pasajeros, desapareció del radar del tráfico aéreo el 8 de marzo de 2014. Su desaparición provocó la mayor operación de búsqueda jamás realizada, pero el destino del avión nunca se ha resuelto y sigue siendo uno de los Los mayores misterios de la aviación del mundo .



El domingo, cientos de familiares y simpatizantes se reunieron en un centro comercial cerca de Kuala Lumpur para recordar a los desaparecidos. Encendieron 239 velas, una por cada pasajero perdido en el vuelo.



Jacquita Gonzales, esposa de Patrick Gomes, un supervisor de vuelo que estaba a bordo, dijo: “Cada año, cuando nos acercamos al 8 de marzo, todo lo que sucedió ese día, los recuerdos, regresan como si fuera ayer. Revivimos la agonizante llamada de Malaysian Airlines para decir que el avión había desaparecido”.



Recordó estar pegada al televisor, esperando buenas noticias que aún estaban por llegar. “La única manera de solucionar esto es encontrar el avión. Por eso es importante seguir buscando. No dejen que siga siendo un misterio”, dijo a la audiencia el domingo.



Grace Nathan, una abogada malasia cuya madre, Anne Daisy, estaba en el vuelo, dijo: "Seguí adelante, pero no he avanzado".



Ella describió haber experimentado los hitos de la vida sin la presencia de su madre. Su padre no sonrió en las fotos de graduación de su hermana, dijo. En su boda llevó las fotografías de su madre en un ramo de margaritas, en referencia al nombre de su madre. Anhelaba a su madre mientras atravesaba dos embarazos difíciles.



Los familiares de los pasajeros, incluido Nathan, han hecho campaña incansablemente para que se resuelva la desaparición del vuelo, viajando por el mundo en busca de escombros y creando conciencia. Nathan recordó haber viajado a Madagascar, donde sus familiares capacitaron a los residentes de los pueblos pesqueros locales para buscar partes del avión.



“Estamos haciendo esto por el futuro de la historia de la aviación. El MH370 no es historia, es el futuro de toda nuestra seguridad aérea cada vez que surcamos los cielos”, afirmó Nathan.



Los familiares cuestionaron el compromiso de las autoridades para resolver el misterio. “¿Está el gobierno interesado en la verdad y en encontrar respuestas?” preguntó KS Narendran, cuya esposa, Chandrika, estaba a bordo. “La simpatía y la solidaridad de quienes están en el poder significan algo sólo, y sólo si, van acompañadas de acciones para abordar las fuentes del dolor de las personas”, dijo en un discurso en video.



"Deseamos que se tomen medidas... Considerar el MH370 como un evento anómalo y adoptar una postura de negocios como de costumbre es normalizar una amenaza a la seguridad como un riesgo aceptable para viajes y negocios", añadió Narendran.



La búsqueda submarina del avión, coordinada por Malasia, China y Australia, finalizó en enero de 2017 , después de que las autoridades australianas pasaran casi tres años rastreando sin éxito 120.000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico, una operación que costó 180 millones de dólares australianos, pagados. por Australia y Malasia.



La empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity llevó a cabo una búsqueda del avión en el Océano Índico en 2018 después de llegar a un acuerdo de “no encontrar, no pagar” con el gobierno de Malasia. La búsqueda no tuvo éxito.



El Ministro de Transporte de Malasia, Anthony Loke, dijo que "en lo que respecta a Malasia, está comprometida a encontrar el avión... el costo no es la cuestión".



Les dijo a sus familiares en la reunión que se reuniría con funcionarios de Ocean Infinity para discutir una nueva operación. "Ahora estamos esperando que proporcionen fechas adecuadas y espero reunirnos con ellas pronto", dijo.



Trozos de escombros confirmados o que se cree que provienen del avión han aparecido en las costas de Sudáfrica , Mauricio, Mozambique y otros lugares. Ninguno de ellos ha conducido finalmente al descubrimiento del avión.



El vuelo transportaba a 152 ciudadanos chinos y 50 de Malasia, así como pasajeros de Australia, Canadá, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Países Bajos, Nueva Zelanda, Rusia, Taiwán, Ucrania y Estados Unidos.