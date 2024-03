Comienza ayuda humanitaria de Estados Unidos a Gaza lanzada en paracaidas, Biden: "pero se necesita más"

Estados Unidos lanza ayuda humanitaria sobre la ciudad de Gaza. Credito: Mohammed Hajjar/AP

2 de marzo de 2024.-Las 38.000 comidas fueron enviadas a Gaza pocos días después de que las Naciones Unidas dieran la alarma, diciendo que casi una cuarta parte de los palestinos están a sólo “un paso” de la hambruna, informó una nota de prensa de Politico.com.



El presidente Joe Biden promocionó el lanzamiento aéreo de miles de comidas en Gaza el sábado, pero enfatizó que la ayuda que llega a la franja sitiada “no es suficiente”.



Biden expresó su apoyo al primero de lo que prometió que será una serie de paquetes de ayuda lanzados desde el aire a Gaza en una publicación del sábado por la tarde en X, anteriormente conocido como Twitter.



“Junto con Jordania, Estados Unidos lanzó hoy desde el aire el primer paquete de ayuda a Gaza”, escribió el presidente. "La cantidad de ayuda que fluye hacia Gaza no es suficiente y continuaremos haciendo todo lo posible para conseguir más ayuda".



Las 38.000 comidas fueron enviadas a Gaza pocos días después de que las Naciones Unidas dieran la alarma, diciendo que casi una cuarta parte de los palestinos (576.000 personas) están a sólo “un paso” de la hambruna, y que los 2,3 millones de palestinos en Gaza tienen alimentos “lamentablemente inadecuados”. " suministros de comida.



La ayuda, que contenía sólo paletas de comida y no incluía agua ni suministros médicos, también llegó en medio de protestas por lo que muchos han denominado la “masacre de la harina”, donde más de 100 palestinos murieron mientras se apresuraban a conseguir alimentos en camiones de ayuda el jueves. Desde entonces, el Servicio Diplomático de la Unión Europea ha pedido una investigación sobre lo que llamó un hecho “injustificable”.



Los legisladores demócratas apoyaron la caída de la ayuda estadounidense el sábado, pero enfatizaron la necesidad de un aumento significativo de la asistencia a los palestinos en Gaza.



El senador Jeff Merkley (D-Ore.) calificó las entregas de ayuda como “un gran paso adelante”, pero pidió que se agreguen entregas de ayuda de mar a costa “para lograr un volumen proporcional a la crisis”.



De manera similar, la representante Madeleine Dean (D-Pa.) le dijo a Yasmin Vossoughian de MSNBC que los lanzamientos desde el aire, si bien son “críticamente importantes”, son insuficientes ante la creciente necesidad.



"Estos lanzamientos aéreos son de vital importancia", dijo Dean. “Pero no pueden reemplazar lo que se necesita desesperadamente y lo que el señor Netanyahu es responsable de entregar, que son los cientos de camiones de ayuda”.



Dean, que recientemente regresó de un viaje a Israel y a la Cisjordania ocupada, fue un paso más allá y pidió un alto el fuego bilateral (algo que ni Israel ni Hamás han podido aceptar desde finales de noviembre) y pidió a los israelíes El primer ministro Benjamín Netanyahu “se sentará a la mesa”.