Haití: nueva ola de violencia sacude las calles de la capital

Enfrentamientos en las calles de Haití

2 de marzo de 2024.- Una nueva ola de violencia azota Haití. Desde el jueves, las pandillas han aumentado sus acciones en la capital, Puerto Príncipe. Jimmy Cherizier, alias 'Barbecue', el líder de una coalición de grupos armados denominada como ‘Vivir Juntos’, ha afirmado que sus ataques buscan derrocar al primer ministro interino Ariel Henry.



"La batalla durará el tiempo que sea necesario. Seguiremos luchando contra Ariel Henry. Para evitar daños colaterales, mantengan a los niños en casa", afirmó en conferencia de prensa el viernes. Cherizier es un expolicía y ha sido sancionado tanto por parte de Naciones Unidas como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.



Además, aseguró que sus acciones buscan "liberar el país". "No nos enfrentamos a la Policía Nacional en esta batalla. De hecho, el 95 %, si no el 100 %, de los miembros de la Policía pertenecen a los mismos estratos sociales que nosotros", afirmó Barbecue. Y añadió: "Nuestros verdaderos enemigos son el Gobierno, los ministros, los directores generales (...), las personas que tienen la responsabilidad de establecer la seguridad y no lo están haciendo".



El panorama en Puerto Príncipe es alarmante. Desde el jueves, se han presentado en la capital disparos constantes entre bandas armadas y policías. También se han reportado alteraciones al tráfico, quemas de autobuses y barricadas. Según EFE, decenas de familias han huido de sus casas y de campos de refugiados.



Por otro lado, Reuters dio a conocer que el viernes hubo informes que grupos armados buscaban tomar el control del principal puerto de contenedores de la capital. Sin embargo, los reportes no pudieron ser confirmados por la agencia de noticias.



Protestas y reportes de policías asesinados



Ante la situación, una decena de policías protestaron frente a la sede central de la Policía.



Demasiados policías están siendo asesinados. Demasiadas mujeres y niños son violados. Demasiadas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. Lo decimos a menudo y todos ustedes lo saben: hay formas de resolver el problema, pero las autoridades políticas no tienen voluntad, denunció Garry Jean Baptiste, delegado del sindicato policial SPNH.



Según Jean Baptiste, se trata de “un complot para destruir a la Policía Nacional y demostrar que es impotente, para que se pueda pedir ayuda a una fuerza internacional”.



Desde que se escaló la violencia, al menos cuatro agentes de policía han sido asesinados, aunque las cifras varían y podría haber más víctimas mortales.