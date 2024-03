Cuba: realizan marcha en La Habana en solidaridad con Palestina ¡Alto al Genocidio!

Marcha en La Habana en solidaridad con Palestina

2 de marzo de 2024.- Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, miles de capitalinos alzaron su voz a favor de detener el genocidio en la Franja de Gaza.



La Tribuna antiimperialista, escenario del acto de solidaridad, aupó a representantes de diversas organizaciones políticas y de masas que rechazaron los crímenes que comete el Gobierno israelí contra la población en Gaza.



Asistieron, además, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba; Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC.



El acto contó con la presencia del embajador palestino en Cuba, Akram Samhan, y jóvenes estudiantes de esa nación árabe.



Amanda Santos, presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, afirmó que “ver a Palestina libre es mi anhelo y el de mis compañeros, de todos los estudiantes, niños y adolescentes cubanos”.



Señaló que “lo que ocurre [en la Franja de Gaza] desde el pasado octubre es un crimen de lesa humanidad.



“Nuestra acción no constituye un acto simbólico, sino un llamado que remueva a los que se empeñan en continuar la masacre, vetando en tres ocasiones el fin del genocidio”.



La joven palestina Samar Alghoul, qué cursa en Cuba el segundo año de Ciencias Médicas, declamó el poema Razones, de Yasser Jamil Fayad.



Su compatriota, Motte A.M. Almashar, también estudiante de Ciencias Médicas en Cuba, manifestó que “lo que están haciendo no es más que la liquidación definitiva de la causa palestina y el fin del sueño de un Estado palestino independiente.



“La solución a la cuestión palestina no es el desplazamiento ni el traslado de todo un pueblo a otras regiones. Más bien, su única solución es la justicia, con los palestinos obteniendo sus derechos legítimos a la autodeterminación y vivir con dignidad en un Estado palestino independiente en nuestra tierra como el resto de los pueblos”.



El acto de solidaridad con el pueblo palestino incluyó las presentaciones de los repentistas Luis Paz Esquivel y Emiliano Sardiñas, Verónica Velázquez, el coro infantil Solpha, el grupo Vocal Sampling y Silvio Alejandro.



La multicampeona paralímpica y diputada, Omara Durán, pronunció las palabras centrales.



Denunció la “masacre perpetrada por el Gobierno sionista de Israel durante estos 148 días” y las violaciones al derecho internacional contra los palestinos en la Franja de Gaza.