EEUU: Biden y Trump visitan la frontera con México en medio de problemas migratorios y para tomar ventaja electoral

Credito: CNN via video

29 de febrero de 2024.-El presidente Joe Biden y su oponente político Donald Trump están de acuerdo: la situación a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México debe cambiar. Pero sus extraordinarias visitas dobles a Texas demostraron que los probables rivales en las elecciones generales de 2024 no podrían estar más alejados sobre cómo lograr ese objetivo, informó Michael Williams, para CNN.



En una inusual propuesta para lo que de otro modo promete ser una campaña altamente tóxica y políticamente cargada, Biden extendió una rama de olivo a Trump durante sus comentarios en Brownsville, suplicando al expresidente que se una a sus esfuerzos para lograr que el Congreso reconsidere un acuerdo fronterizo bipartidista, uno que Trump efectivamente hundió al señalar a los republicanos del Congreso que se oponía a ello.



“Únase a mí –o me uniré a usted– para decirle al Congreso que apruebe este proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza”, dijo Biden, dirigiéndose directamente a Trump. "Podemos hacerlo juntos."



Una tregua parece poco probable. Momentos antes, hablando en Eagle Pass, Trump culpó directamente a Biden por los crímenes recientes que los inmigrantes fueron acusados ​​de cometer en todo el país, utilizando un lenguaje visceral para describir el reciente asesinato de una estudiante de enfermería de Georgia supuestamente a manos de un migrante venezolano indocumentado.



“Estados Unidos está siendo invadido por el crimen migratorio de Biden”, dijo Trump en Eagle Pass, añadiendo que Biden tiene “la sangre de innumerables víctimas inocentes” en sus manos.



Fue un ejemplo del mensaje claro como el cristal, aunque belicoso y alarmista, de Trump sobre el tema que ha sido un sello distintivo de su carrera política. Mientras tanto, Biden culpó simultáneamente a Trump por no lograr que se aprobara un proyecto de ley y al mismo tiempo trató de convencer al expresidente de trabajar con él, destacando la dificultad para Biden a la hora de hablar sobre un tema que recientemente ha decidido abrazar dado que parece será uno de los factores clave en las elecciones.