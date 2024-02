Rusia ordenó la prohibición de exportación de gasolina por seis meses

MOSCÚ, 27 de febrero de 2024) - Rusia ordenó el martes una prohibición de seis meses sobre las exportaciones de gasolina a partir del 1 de marzo para mantener los precios estables en medio de una creciente demanda de consumidores y agricultores y para permitir el mantenimiento de las refinerías en el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, informó RBC de Rusia, y Reuters en una nota de prensa.



La prohibición, de la que informó por primera vez el RBC de Rusia, fue confirmada por una portavoz del viceprimer ministro Alexander Novak, hombre clave del presidente Vladimir Putin para el vasto sector energético de Rusia.



RBC, citando una fuente no identificada, dijo que el Primer Ministro Mikhail Mishustin había aprobado la prohibición después de que Novak la propusiera en una carta fechada el 21 de febrero. Una segunda fuente dijo a Reuters que la decisión se había tomado pero que el decreto aún no se había emitido.



"Para compensar la demanda excesiva de productos petrolíferos, es necesario tomar medidas que ayuden a estabilizar los precios en el mercado interno", dijo Novak en su propuesta a RBC.



Los precios internos de la gasolina son sensibles para los automovilistas y agricultores en el mayor exportador de trigo del mundo antes de las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo, mientras que algunas refinerías rusas han sido afectadas por ataques con drones ucranianos en los últimos meses.



Rusia y Ucrania han atacado la infraestructura energética de cada uno en un intento por interrumpir las líneas de suministro y la logística y desmoralizar a sus oponentes, mientras buscan la ventaja en un conflicto de casi dos años que no muestra signos de terminar.