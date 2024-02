Alemania: trabajadores del transporte público se unen a los activistas climáticos en una semana de huelgas

Miembros del sindicato Verdi durante una huelga de trabajadores de Lufthansa a principios de este año.

26 de febrero de 2024.- Los trabajadores del transporte público de toda Alemania están uniendo fuerzas con activistas climáticos durante una semana de huelga que culminará en una huelga colectiva a nivel nacional y una protesta climática el viernes.



Uno de los sindicatos más grandes de Europa, Verdi, que representa a la mayoría de los trabajadores del transporte público en Alemania, está colaborando con Fridays for Future, liderado por jóvenes, en lo que las propias organizaciones admiten que es una asociación inusual, pero que nació del reconocimiento de sus coincidencias. objetivos. Argumentan que tomar más medidas sobre la crisis climática requiere una mayor inversión en transporte público.



En el pasado, los trabajadores del transporte y Fridays for Future a menudo se oponían entre sí.



Bajo el lema #WirFahrenZusammen (Conducimos juntos), la nueva alianza espera galvanizar el apoyo público para sus objetivos. Una reciente huelga de maquinistas que duró varios días y que costó a la economía aproximadamente mil millones de euros (860 millones de libras esterlinas), obtuvo un considerable respaldo del público.



Las protestas, que abarcarán todos los estados alemanes excepto Baviera, involucrarán a 90.000 trabajadores de 130 organizaciones municipales de transporte y exigirán mejores condiciones laborales, salarios más altos e inversiones de alrededor de 100.000 millones de euros para 2030, para duplicar la capacidad actual, y los organizadores pedirán una "justicia social". transformación del transporte”. Se centrarán en la necesidad de una mayor voluntad política para priorizar el transporte sostenible y un compromiso para proporcionar la financiación necesaria para ello.



Andreas Schachert, de Verdi, en representación de los trabajadores de autobuses y trenes, dijo que algunos servicios de transporte locales estaban al borde del colapso debido a la falta de trabajadores y esto tendría un efecto en cadena sobre la capacidad de Alemania para reducir sus emisiones de carbono.



"El transporte público es una palanca importante cuando se trata de abordar el cambio climático", afirmó.



Según la asociación de empresas de transporte alemanas, se necesitarán 110.000 trabajadores adicionales en el sector del transporte público durante los próximos seis años para hacer frente a una escasez crónica de personal y a los altos niveles de estrés y agotamiento reportados entre los trabajadores existentes.



En ciudades como Berlín, recientemente se han tenido que reducir los servicios debido a la falta de conductores.



"Para contrarrestar esto, las condiciones laborales y los salarios deben mejorar drásticamente", afirmó Darya Sotoodeh , de Fridays for Future Germany. "La ampliación del transporte público es un factor decisivo para reducir las emisiones, especialmente en el transporte público local".



Dijo que en lugar de buscar mejoras, las empresas de transporte estaban tratando de mantener bajos los salarios de los trabajadores en un momento en que el atractivo de los empleos en el sector necesitaba aumentar.



Fridays for Future, fundada por Greta Thunberg en 2018, ha luchado por encontrar su impulso desde la pandemia, que puso fin a sus protestas de “huelga” de los viernes , pero vincularse con causas socialmente relevantes es una estrategia que espera que le permita recuperarse. su relevancia.



Schachert ha negado las acusaciones de que Verdi esté intentando politizar la huelga uniéndose a activistas climáticos. “Las huelgas no son un medio de manifestación política. Buscamos jornadas laborales más cortas, alivio para quienes trabajan por turnos y un subsidio de vacaciones más alto”, dijo. Se buscan salarios más altos para los trabajadores en cuatro estados.



Las dos organizaciones realizaron el año pasado huelgas que coincidieron deliberadamente, pero esta es la primera vez que coordinan oficialmente una acción conjunta.



Matthias Kureck, un conductor de autobús de Berlín durante los últimos 16 años que ha participado en las huelgas, dijo que había sido escéptico sobre la alianza pero que ahora era "un activista climático orgulloso" después de reconocer los objetivos comunes de los grupos.



“Los conductores de autobuses y los activistas climáticos pueden no parecer aliados a primera vista. De hecho, a menudo nos hemos enfrentado entre sí, pero en realidad tenemos mucho en común”, afirmó. “Necesitamos una financiación adecuada para nuestro transporte público para alcanzar nuestros objetivos climáticos y mejorar nuestras condiciones de trabajo. Claramente somos mucho más fuertes cuando luchamos juntos... ahora puedo decir con orgullo que yo también soy un activista climático”.