Bélgica: agricultores invaden Bruselas pidiendo un cambio en la política agrícola

Agricultores invaden calles de Bruselas, Bélgica

26 de febrero de 2024.- Tractores apostados cerca del Parlamento, el Consejo y la Comisión, pero también petardos, fuegos artificiales y heno tirado en las calles del barrio europeo. Los agricultores que se manifestaron el 26 de febrero consideran que Bruselas no ha dado hasta ahora una respuesta concreta a sus reivindicaciones.



Guillaume, agricultor cerealista de Valonia, pide más. "En concreto, que suba el precio de los cereales, la leche y todas nuestras materias primas, porque nos pagan muy poco para la inversión que requiere y el tiempo que lleva", denuncia.



A su lado, Cyril, productor de carne de la región de Ciney, fustiga los acuerdos de libre comercio, acusados de generar una competencia desleal para los productos europeos. "Importamos cosas que no tienen los mismos estándares que lo que tenemos que producir. Así que no sabemos cómo ser rentables comparados con ellos", afirma.



Los manifestantes han llegado a quemar neumáticos y paja, y tiraron huevos y naranjas en algunas de las instituciones. La tensión ha provocado también choques entre los antidisturbios y agricultores, con cañones de agua y gases lacrimógenos, vertidos por la policía.



Los tractores han bloqueado también durante un tiempo la carretera que va desde el centro de la ciudad al aeropuerto de la capital, lo que ha llevado a un mayor caos en la capital, ya de por sí, una ciudad muy congestionada por el tráfico.



Reducción de requisitos ambientales



Mientras las protestas arreciaban, los ministros de Agricultura se han encontrado hoy en Bruselas para analizar nuevas medidas que calmen las protestas del sector.



Los países han apoyado que se reduzcan los requisitos medioambientales que están obligados a cumplir los agricultores si quieren acceder a los fondos europeos, pero los ministros piden que se tomen más medidas cuanto antes y piden más ambición a Bruselas, porque el sector necesita soluciones cuanto antes.