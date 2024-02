Ucrania: Zelensky estima en 31.000 soldados muertos en sus filas por guerra con Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski Credito: CNN

25 de febrero de 2024.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, cifró este día en 31.000 el número de soldados ucranianos que han muerto desde el comienzo de la invasión militar rusa a gran escala hace dos años.



Esta la primera vez que el bando ucraniano da una cifra concreta de muertos en sus filas durante la guerra.



"31.000 militares ucranianos han muerto en esta guerra. No 300.000 ni 150.000, ni lo que sea que Putin y su círculo engañoso hayan estado diciendo como mentiras. Sin embargo, cada una de estas pérdidas es un gran sacrificio para nosotros", dijo el mandatario en un foro en Kiev.



El presidente ucraniano no quiso dar el número de soldados ucranianos heridos para no ayudar a Rusia a conocer el número de ucranianos que han ido al frente.



Asimismo, Zelenski estimó las pérdidas rusas en 180.000 y 500.000 heridos. Esta es la primera vez que una de las partes en conflicto publica sus propias cifras oficiales de víctimas.



El presidente ucraniano dijo también que "decenas de miles de civiles" han muerto o han sido asesinados tras ser torturados en los territorios ocupados por Rusia. Zelenski explicó que el número exacto sólo se sabrá cuando termine la invasión.