Francia: reabre Torre Eiffel tras una semana de huelga

Reapertura de la Torre Eiffel en Francia

25 de febrero de 2024.- La Torre Eiffel, el monumento más visitado de Francia y del mundo, reabre hoy después de seis días de huelga de trabajadores que denunciaron un modelo de gestión insostenible de la estructura inaugurada hace 135 años.



Los sindicatos Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera (FO) y la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) llegaron ayer a un acuerdo para poner fin al paro iniciado el lunes, que obligó al cierre de la mole de más de 300 metros de altura, visitada el año pasado por seis millones 300 mil personas de los cinco continentes.



El pacto implica discutir cada seis meses el modelo económico de gestión de la Torre Eiffel, las inversiones previstas y las ganancias.



Los huelguistas argumentaron para su protesta la decisión de la Alcaldía de París, que posee el 99 por ciento de las acciones de la sociedad explotadora SETE, de incrementar sus ingresos de 16 millones de euros en 2024 a 50 en 2025 por los próximos siete años.



Asimismo, mencionaron que la famosa estructura carece del mantenimiento necesario, en particular por la falta de pintura para protegerla de la corrosión.



La Alcaldía de París negó que el monumento represente un peligro para los millones de visitantes y esgrimió que se invierten cuantiosos recursos para preservarlo.



En declaraciones a la cadena Franceinfo este domingo, el presidente de la SETE, Jean-François Martins, calificó de falacia las acusaciones de que la Torre Eiffel está en mal estado.



La Torre ha sido objeto de trabajos sin precedentes en los últimos cinco años y asciende a 380 millones de euros el dinero destinado a las inversiones en la misma entre 2017 y 2030, dijo.



Martins afirmó que la huelga de los trabajadores dejó pérdidas por más de un millón de euros, con un estimado total de 100 mil entradas de visitantes que no se pudieron cumplir en los seis días de cierre.



Las personas afectadas recibirán una propuesta de nueva fecha o el reembolso del dinero, ya que muchas de ellas son extranjeros que ya no están en Francia.