(VIDEOS) Presidente argentino llevó el libreto "anticasta" a una cumbre ultraconservadora en Estados Unidos

Javier Milei llevó a Washington su clásico repertorio en contra del “socialismo”, “la aberración de la justicia social” y “la casta”. El escenario en esta oportunidad fue la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), una cumbre ultraconservadora del Partido Republicano que busca ser la línea de partida de la campaña electoral de Donald Trump. Tras bambalinas, el mandatario argentino logró una foto con el magnate, que lo había elogiado durante su discurso. “No nos vamos a rendir en hacer a la Argentina grande otra vez”, dijo Milei, en un guiño al expresidente estadounidense y su slogan “Make America great again” ("Hacer a América grande otra vez”).

En medio de un auditorio que quedó semivacío después de la intervención de Trump, Milei aseguró que su disertación era una continuación de su discurso en Davos, donde advirtió que “Occidente está en peligro por el avance de las ideas socialistas”. Tampoco se privó de repetir su ataque a lo que él denominó “la agenda asesina del aborto” y al ecologismo, donde “culpan al ser humano por el calentamiento global". "Esto pasó cuatro veces en la historia de la tierra, incluso cuando no había humanos”, justificó y agregó: “A los neomarxistas lo que se les ocurre para solucionar esto es exterminar a los humanos. Deberíamos esperar a colonizar otros planetas".

Durante su intervención, el jefe de Estado le habló a los estadounidenses sobre "la casta corrupta" y los "políticos ladrones que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos". Con el mismo tono beligerante, apuntó contra todos: hizo referencia a "empresarios prebendarios", "sindicalistas que se ocupan de sus negocios", "profesionales de la religión que viven de sus negocios" y "medios de comunicación corruptos". Tras esa catarata de descalificaciones, aseguró que está dando "una gran pelea" y que "no se va a rendir en hacer a Argentina grande de nuevo".

Respecto a su breve período de gestión, Milei mencionó las "reformas estructurales" que impulsó con el megaDNU y la fallida ley ómnibus. "Estas normas proponen darle más libertad a los argentinos y eliminar la corrupción de la política. Pero encontraron resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema en favor de la casta corrupta", argumentó.

En la alocución que duró poco más de una hora, el mandatario reiteró su gastado libreto sobre la justicia social, al sostener que es "violenta, injusta y una aberración". Por último, cerró su presentación con una arenga contra el "socialismo" y en favor de "la libertad". "No dejen avanzar el socialismo. No avalen la regulación. No avalen la idea de los fallos del mercado. No permitan el avance de la agenda asesina. No se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social", expresó y concluyó: "No entreguen su libertad. Pelen por su libertad. Si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria".

El mandatario viajó con una acotada comitiva integrada por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Gerardo Werthein. Con su visita, Milei buscó hacerle un guiño al candidato republicano en las elecciones norteamericanas, con quien se siente más cerca ideológicamente. De hecho, Trump está en carrera para competirle la presidencia al actual mandatario estadounidense, Joe Biden, y volver a la Casa Blanca.

Abrazo fraternal

Antes de disertar, Milei mantuvo un breve cruce con Trump, que quedó reflejado en un video difundido por Presidencia. Allí se ve al libertario saludar al norteamericano con un abrazo, mientras el expresidente le dice: "Make Argentina great again" (haz grande a la Argentina otra vez). Las mismas palabras que le había dedicado en su discurso. "Es uno de los pocos que puede hacer grande a la Argentina otra vez", había expresado Trump ante el auditorio.

"Quiero agradecer al presidente de la Argentina, que tuvo mucha publicidad. Es un gran señor, es MAGA, Make Argentina Great Again. Puede hacerlo bien. Javier Milei. Gracias Milei, muchas gracias, es un gran honor tenerte aquí", sostuvo. En tanto, Milei no pudo contener la emoción y dijo "estoy muy feliz". "Sos muy generoso conmigo", agregó.

En la previa a la conferencia conservadora, Milei tuvo otro gesto hacia los republicanos: se reunió la semana pasada en Buenos Aires con el senador Marco Rubio, quien suena como posible candidato a vicepresidente. Más allá de su preferencia ideológica, el Presidente también recibió al secretario de Estado de Joe Biden, Antony Blinken en la Casa Rosada el viernes en busca de cuidar las relaciones con la administración demócrata.

El encuentro entre ambos sucedió durante el tercer día de la Conferencia de Acción Política Conservadora, un evento que comenzó en el año 1974 y que se ha convertido en un importante punto de reunión para los conservadores de todo el mundo.

En noviembre pasado, Donald Trump felicitó a Javier Milei por su triunfo en las elecciones presidenciales de Argentina: "Felicitaciones a Javier Milei por una gran campaña para presidente de Argentina. ¡El mundo entero estaba mirando! Estoy muy orgulloso de ti. ¡Darás un giro a tu país y verdaderamente harás que Argentina vuelva a ser grande!".

Con información de Página 12 / ActualidadRT