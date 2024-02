(VIDEOS) México: López Obrador no acepta que "gobiernos extranjeros y periódicos" calumnien sin pruebas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que su país no permite injerencias de ningún Gobierno extranjero ni de la prensa. Tras participar en la ceremonia del Día de la Bandera nacional en Mazatlán, reiteró su rechazo a las publicaciones de The New York Times que lo vinculaban con el narcotráfico.

"Nosotros no permitimos la injerencia de ningún Gobierno extranjero en nuestro país. México es un país independiente, libre y soberano", reiteró en un video publicado en su cuenta en la plataforma X, haciendo hincapié en que fue elegido en el marco de unos comicios legítimos.

"No se puede calumniar al presidente de México, nunca se debe permitir. Si otros lo permitieron fue porque no tenían autoridad moral ni autoridad política. Yo no voy a aceptar la calumnia de nadie", destacó en ese contexto.

Continuando con el tema, el mandatario mexicano enfatizó: "No acepto que sin pruebas calumnien los gobiernos extranjeros y sus agencias y tampoco acepto que periódicos —por muy famosos que sean— calumnien, tienen que probar".

Escándalo

El jueves, López Obrador reveló que Natalie Kitroeff, jefa de la delegación de The New York Times en México, le había enviado un correo "amenazante" para solicitar su versión con respecto a un artículo en el que NYT reportó, sin mostrar pruebas, que EE.UU. había investigado presuntos vínculos del narcotráfico con la campaña presidencial de López Obrador en el 2018 y que incluso el caso involucraba a los hijos del mandatario, pero decidió cerrarlo para no afectar la relación bilateral.

"Todo eso es falso, completamente falso", dijo López Obrador antes de la publicación del artículo y durante una conferencia de prensa en la que, además, desató un escándalo porque dio a conocer el teléfono particular de la periodista.

Luego de que NYT adelantara la publicación del reportaje, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que el Gobierno de EE.UU. esté investigando al presidente mexicano por supuestos vínculos con el narcotráfico.