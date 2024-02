EEUU y Reino Unido vuelven a bombardear el oeste de Yemen

Avión se prepara para bombardeo a Yemen

24 de febrero de 2024.- Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado una serie de ataques aéreos contra objetivos en la estratégica provincia occidental de Al-Hudayda en Yemen.



La agencia de noticias oficial de Yemen, Saba, citando a una fuente de seguridad que habló bajo condición de anonimato, ha informado que dos ataques aéreos alcanzaron el área de Al-Kuwaizi en el distrito de Al-Durayhimi. No hay más detalles disponibles sobre las bajas o los daños provocados por este ataque.



El acontecimiento se produjo horas después de que las fuerzas estadounidenses y británicas realizaran tres ataques contra posiciones en el puerto de Ras Isa, en el mar Rojo.



Desde noviembre pasado, Yemen ha estado llevando a cabo operaciones con misiles y drones contra buques israelíes y los que se dirigen a los puertos de los territorios ocupados, con el objetivo de presionar a ese régimen para que detenga su guerra genocida contra Gaza, que ha dejado más de 29 600 palestinos muertos en los últimos cuatro meses.



Estados Unidos, el principal aliado de Israel, en coordinación con el Reino Unido y otros socios, ha respondido, atacando múltiples objetivos en Yemen, desde mediados de enero, en el marco de una llamada alianza marítima en el mar Rojo, destinada a preservar la seguridad del régimen sionista.



Las Fuerzas Armadas de Yemen han dicho que no detendrán los ataques de represalia. Los ataques marítimos han obligado a algunas de las compañías navieras y petroleras más grandes del mundo a suspender el tránsito a través de una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo.



El proveedor global de servicios de transporte marítimo Diana Shipping Inc. anunció el viernes que se había unido a las compañías navieras más grandes del mundo para evitar la ruta del canal de Suez.