(VIDEOS) Argentina: Gobernadores denuncian "extorsión" de Milei y el Gobernador de una provincia amenaza con no entregar gas ni petróleo

Gobernadores de la Argentina denunciaron este viernes una "extorsión" por parte del Gobierno central, que preside Javier Milei, y una provincia advirtió que interrumpirá la salida de petróleo y gas si no recibe los fondos de la coparticipación.

"Las provincias son preexistentes a la nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio", subrayó el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, en un comunicado firmado por otras autoridades patagónicas.

En un duro pronunciamiento, sostuvieron que en febrero el Ministerio de Economía "le retuvo ilegalmente 16.500 millones [alrededor de 17 millones de dólares]; más de un tercio de su coparticipación mensual" a Chubut.

La norma argentina contempla la coparticipación federal como el sistema mediante el cual el Ejecutivo distribuye parte de la recaudación de algunos impuestos nacionales entre las provincias.

"Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", amenazó.

Sumado a esto, el texto alerta que "de forma ilegal" el Gobierno de Milei "retuvo los fondos destinados al fondo compensador de las tarifas del transporte público", a pesar de que "solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron".

Se profundiza la pelea con los gobernadores

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono de $70.000 para los jubilados que cobran la mínima, para llevar el haber a $ 204.445,30, lejos de recuperar el poder adquisitivo provocado por la inflación. A la vez, pisa los fondos de las provincias y crece el enfrentamiento con los gobernadores. El chubutense Ignacio Torres, avalado por sus pares patagónicos, denunció el recorte de la coparticipación y avisó que si no recibe los recursos dejará de enviar gas y petróleo.

"HASTA CUÁNDO VAN A SEGUIR PELEÁNDOSE CON TODOS", SE PREGUNTÓ TORRES

"Nosotros le votamos todo y nos pelean. Me pregunto hasta cuándo van a seguir peleándose con todos, y si escucharon que el Presidente agreda a algún kirchnerista, eso llama la atención, y lo mismo pasa con los recursos. Me discriminan a mí, cuando yo expreso voluntad de pago", se quejó.

Torres dijo también que "deliberadamente el Gobierno decide pelearse con quienes ayudamos o decidimos ayudar en su momento" y conjeturó con que "un detonante fue la cautelar que me salió a favor en el tema del transporte; ni el kirchnerismo más duro hacía esta discriminación".

Además, el gobernador de Chubut calificó a Santiago Caputo como "nefasto" porque "se pone en peleas berretas porque creen que les garpa una pelea ficticia contra la casta. No podes apostar por Twitter con esos videos con inteligencia artificial donde parecen superhéroes cuando los jubilados tienen hambre".

"Muchos estamos desilusionados con la soberbia patoteril del Gobierno. Nos genera frustración ver cómo se manejan, todo pasa por un persona que no conoce la Argentina, que nunca fue funcionario, que se llama Santiago Caputo, y que le dice al Presidente con quién se tiene que pelear: con los diputados, con los medios, con los cantantes", dijo.

"Por Twitter son muy guapos y se pelean con Lali Expósito pero no los escuché nunca que se peleen con ningún sindicalista", agregó el mandatario chubutense.

REUNIÓN DE GOBERNADORES PATAGÓNICOS

Ignacio Torres adelantó que esta tarde habrá una reunión entre las provincias patagónicas, que "definirán en conjunto" si se interrumpirá el abastecimiento de gas y petróleo desde esos distritos tal como amenazó ayer el mandatario provincial en el marco de la disputa que mantiene con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables.

"Vamos a tomar una decisión en conjunto pero estamos cansados del destrato, de la agresión. Hoy vamos a tomar una deliberación y lo que decida Chubut, lo decidiremos todos juntos", sostuvo el gobernador esta mañana en declaraciones radiales.

Torres reiteró que "no" le "importa" que le "manden un ejército de trolls poniéndome la cara de (el expresidente venezolano, Hugo) Chávez" al denunciar una advertencia en este sentido. "Me mandaron un mensaje ayer dándome un ultimátum, diciendo `vamos a sacar los tanques a las redes si no parás`..., pero están locos", dijo el gobernador y explicó que la amenaza le llegó por una amiga que conoce a Santiago Caputo.

LA FURIA DE MILEI EN X

"Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... Ánimo! Ya aprenderás...", salió Milei al cruce de Torres X.

La publicación del Presidente en esa red social, donde a la vez dio infinidad de me gusta y republicaciones contra el gobernador de Chubut, llegó luego del comunicado oficial de la Rosada y en respuesta a una publicación de Torres.

Poco antes, el mandatario provincial había señalado: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias".

"Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer", sostuvo Torres.

El gobernador hizo esa publicación luego de que el Presidente considerara que el mandatario chubutense estaría incurriendo en un delito si corta el suministro de gas y petróleo, al citar un artículo del Código Penal al respecto.

"Hola Nachito y cómplices. Les paso algo del Código Penal. ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años", posteó Milei en la red social X.

Más temprano, el jefe de Estado dijo que nunca" pensó que "tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación" y "ver como toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien" se "juntan todos para defender sus obscenos privilegios", en medio de los apoyos de gobernadores a la decisión de Chubut.

Más temprano, el jefe de Estado había reposteado el comunicado del Gobierno cuestionando a Torres con la frase: "Desenmascarando la mentira de los degenerados fiscales".

Con información de ActualidadRT / Página 12.