Israel debe prepararse para una Intifada palestina integral señaló jefe del Frente Popular

23 de febrero de 2024.- El jefe del Departamento de Relaciones Políticas del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Maher Al-Taher, aseguró a Al Mayadeen que la agresión sionista no puede acabar con la Resistencia.



La reciente operación en Jerusalén demostró que la agresión de “Israel” no logró eliminar la resistencia del pueblo palestino, aseguró el jefe del Departamento de Relaciones Políticas del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) , Maher Al-Taher.



En entrevista concedida a la red Al Mayadeen, el dirigente palestino respondió a las palabras de desprecio y amenaza del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, con una advertencia: la ocupación debe “prepararse para una intifada (levantamiento) palestina integral”.



Desde su experiencia, la batalla contra la entidad sionista es por la propia existencia, “y no hay soluciones políticas para ella”.



Respecto a las negociaciones en curso en la capital egipcia, Maher Al-Taher opinó: “El enemigo sionista es terco y quiere negociar con fuego”.



Aunque algunas partes árabes buscan alcanzar la calma antes del inicio del mes de Ramadán, las informaciones emanadas del movimiento Hamas confirman el estancamiento de las negociaciones por la intransigencia enemiga.



Los jefes de la ocupación creen que la Resistencia puede renunciar a sus exigencias si le presionan por la vía militar, pero todos los intentos de afectar el apoyo popular a la resistencia en Gaza fracasarán, enfatizó Al-Taher.



A nombre del FPLP, valoró la reunión en Moscú como una oportunidad para poner fin a la división interna de las facciones palestinas.



En cuanto a la cuestión de los prisioneros israelíes, respaldó el consejo del secretario general de Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, de dejar ese asunto “en manos de la Resistencia hasta el final”.



Con anterioridad, una fuente de la dirección de la Resistencia palestina ratificó a Al Mayadeen la falsedad de los rumores sobre un supuesto progreso en las negociaciones con “Tel Aviv”.



“Más bien, las cosas siguen estancadas y no ha habido ningún avance real en cualquiera de los archivos”, puntualizó la fuente a la red panárabe.



Al respecto, el dirigente del FPLP indicó: “Israel” todavía insiste en sus condiciones y rechaza las del movimiento Hamas, a las cuales cataloga de “imposibles”.