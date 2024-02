Corea del Sur en crisis sanitaria por huelga médica

Huelga de médicos en Corea del Sur

23 de febrero de 2024.- Gobierno de Corea del Sur elevó al nivel máximo de gravedad la crisis sanitaria que atraviesa el país después de que un 60 % de sus médicos en prácticas se hayan puesto en huelga para protestar por los planes de aumentar la cuota de inscripción en las escuelas de medicina.



En total, 8.897 médicos en formación han presentado su renuncia y 7.863 de ellos (un 60 % de los que trabajan en el país) no se han presentado a trabajar desde que comenzó el paro el pasado martes, según el último balance Ministerio de Salud publicado hoy, lo que ha ido aumentando la presión sobre el sistema sanitario surcoreano.



Los datos son sensiblemente más bajos que en la víspera debido a que el Ministerio tuvo que descartar hoy las cifras incompletas aportadas por algunos centros médicos, por lo que esto no implica un menor seguimiento del paro.



Por cómo se están viendo afectados los servicios de urgencias y de cirugía de los hospitales del país (en algunos centros se están cancelando o reprogramando entre el 30 y el 50 % de las operaciones), el Gobierno elevó hoy, por primera vez en la historia del país, a "grave", el escalafón más alto, su indicador sobre el estado de los servicios de salud.



Hospitales militares abren urgencias



Por ello, implementó este viernes una serie de medidas de movilización de personal y recursos para hacer frente a la crisis, como hacer que obligatoriamente se presten servicios de telemedicina en todos los centros médicos o la activación de subvenciones para la contratación de más trabajadores temporales.



Además de haber abierto las urgencias de los hospitales militares a la población civil, se han extendido al máximo los horarios de los centros públicos y se han establecido cuatro centros de gestión de crisis para manejar el transporte de pacientes graves, después de que se hayan empezado a reportar casos de personas que han tenido que recorrer decenas de kilómetros durante horas para ser atendidas de urgencia.



Los médicos en prácticas mantienen el pulso por cuarto día consecutivo, en oposición al plan del Gobierno, que anunció la semana pasada que aumentaría en otras 2.000 la cuota anual de plazas para estudiantes de medicina, actualmente en 3.058.



El Ejecutivo argumenta que es necesario para atajar la escasez de médicos, especialmente en zonas rurales y en áreas como pediatría u obstetricia, pero la principal asociación médica denuncia que la decisión ha sido unilateral y que el incremento debería situarse en 350 plazas para que no afecte a la calidad formativa y del servicio.



Según datos publicados en 2021, Corea del Sur, que no ha aumentado las plazas en Medicina en 27 años, es uno de los países de la OCDE con menor número de médicos por cada 1.000 habitantes (2,46), solo por detrás de México, Polonia, Colombia y Turquía.