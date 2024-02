Argentina: médicos inician paro contra medidas neoliberales

22 de febrero de 2024.- La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) inició este jueves un paro de 24 horas en aras de la defensa de la recomposición paritaria de los salarios y contra el neoliberal Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei.“Frente a la intransigencia de las Cámaras empresariales, el Consejo Directivo de Sanidad en su conjunto resuelve: Paro Nacional de 24 horas a partir del jueves 22/02″, publicó en su cuenta de X el titular del sindicato sanitario, Héctor Daer.A su vez, el gremio señaló a través de un comunicado que el sector aún no ha podido cerrar la actualización salarial del año 2023 mientras destacó que los índices de inflación registrados en enero “pulverizaron definitivamente el poder de compra de los salarios de toda la actividad”.“Reconocemos la crisis de financiamiento que atraviesa el sector, pero no estamos dispuestos a seguir tolerando que los empresarios se financien con los bajos salarios de los trabajadores”, indican los galenos.El sindicato apuntó que la huelga será de manera presencial en el centro de salud, pero no prestarán tareas asistenciales. No obstante, enfatizó que se dará cobertura mínima con prioridad a las urgencias.En este sentido, los trabajadores de la salud realizaron actividades de visibilización en la parte frontal de los establecimientos mientras destacaron la urgencia de su reclamo.“Nuestros ingresos han alcanzado un intolerable deterioro que debe ser actualizado en forma inmediata. Lo hemos dicho hasta el cansancio: sin salarios no hay salud. Basta de postergaciones y excusas. Aumento salarial ya”, subrayó el gremio.Las protestas de los médicos se producen en un contexto matizado por las manifestaciones de varios sectores contra las políticas de ajuste fiscal y la desregulación de los servicios sociales impuesta por la administración ultraderechista de Milei.Durante la víspera, los trabajadores ferroviarios realizaron un paro de 24 horas, entretanto, las organizaciones sociales convocaron a medidas de fuerza para mañana viernes. El próximo lunes, también se movilizarán los docentes.