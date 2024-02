EEUU: Fiscal Gral, de Nueva York Letitia James dijo que confiscaria edificio de Donald Trump

Multa de $ 345 Millones



22 de febrero de 2024.-La fiscal general de Nueva York, Letitia James, no se anda con rodeos cuando se trata del expresidente Donald Trump. Después de que un juez dictaminó que Trump debía $345 millones después de perder su causa de fraude civil, James dejó en claro que tiene la intención de cobrar por cualquier medio necesario.



Durante una entrevista con ABC News, James dijo que su oficina estaba preparada para apoderarse del famoso edificio Trump en 40 Wall Street si eso era lo necesario para que él pagara.



"Estamos preparados para asegurarnos de que se pague el juicio a los neoyorquinos, y sí, miro el número 40 de Wall Street todos los días", dijo James.



El edificio ha servido como símbolo del poder del promotor inmobiliario en la ciudad de Nueva York, donde ahora muchos lo consideran un paria social. La posibilidad de que pueda ser aprovechado señala el fin definitivo de una era para el ex favorito de la sociedad neoyorquina.



Trump ha señalado que planea apelar el fallo. Sin embargo, James ha dicho que está “muy segura” de que su caso no será anulado en la apelación.