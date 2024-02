Argentina: paro de 24 horas realizan trabajadores de trenes

Paro de conductores de trenes en Argentina

21 de febrero de 2024.- El sindicato La Fraternidad comenzó un paro de trenes de 24 horas. La medida de fuerza comenzó a las 00 de este miércoles y va a durar 24 horas. El paro fue resuelto ante "la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante", señalaron desde el gremio.



"Ratificamos nuestras medidas, tras una reunión en la que no recibimos ofertas, ni fueron recibidos nuestros reclamos. No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que pedimos por el aumento inflacionario, se trata de una actualización", aseguró Omar Maturano, secretario general de gremio ferroviario, este martes en declaraciones radiales.



Las altas cifras de inflación reportadas por el Indec en diciembre y enero "deterioran los haberes -que gozan de carácter alimentario- del personal de conducción de trenes, causándoles daños irreparables", señalaron desde La Fraternidad en un comunicado oficial.



Además, Maturano consideró que la CGT debe convocar a "una nueva medida de fuerza" en rechazo a las medidas económicas tomadas por el Gobierno, algo que es reclamado por “la sociedad” y “sobre todo la clase media”.



¿Qué líneas afecta el paro de trenes?



El dirigente del sindicato ferroviario precisó que este miércoles 21 de febrero "van a estar todos los servicios parados a excepción de algunos de larga distancia a Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba para no perjudicar a la gente que ya sacó los boletos y aunque le reembolsen después no van a poder comprar el boleto por los aumentos".



¿Qué significa la conciliación obligatoria?



La conciliación obligatoria es un mecanismo establecido en la Ley 24.635 para resolver conflictos entre empresas y sus trabajadores. Se trata de una instancia previa al reclamo judicial en los conflictos laborales. La conciliación obligatoria solo puede ser dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.



Cuándo el Estado dicta la conciliación obligatoria, las partes estas obligadas a sentarse a negociar y los trabajadores no pueden tomar medidas como paros o retenciones de tareas mientras dure el período de conciliación.



Si se llega a un acuerdo, el mismo debe ser homologado. La Secretaría de Trabajo puede actuar por pedido de cualquiera de las partes o de oficio.