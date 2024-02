EEUU: Donald Trump puede vender su participacion del 30% de un edificio para pagar la multa de $355 millones

Credito: AFP via Getty Images

20 de febrero de 2024.-El rascacielos de Nueva York que Trump podría deshacerse para pagar una multa por fraude de 355 millones de dólares, y ni siquiera lleva su nombre,



Mientras Donald Trump enfrenta $355 millones en multas ordenadas por la corte por conspirar para exagerar su valor, todos los ojos están puestos en su activo más valioso, aunque no reconocido, de la ciudad de Nueva York: 1290 Sixth Avenue, un edificio de oficinas donde posee una participación pasiva del 30%.



La torre en West 52nd Street pertenece en un 70% a Vornado Realty Trust, que está dirigida por el viejo amigo de Trump, Steven Roth. Aunque el nombre de Trump no aparece en ninguna parte del edificio, su propiedad minoritaria podría ser su salvación.



Todo lo que necesita hacer es venderlo.



"Sería irónico", dijo un importante propietario de Manhattan, "que Donald escapara por un edificio que no tiene su nombre".



Trump también posee el 30% del 555 California St. de Vornado en San Francisco, un mercado de oficinas en mucho peor estado que el de Nueva York.