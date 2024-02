Una explosión de muertes infantiles está a punto de producirse en Gaza

Niños asesinados en Gaza por Israel

2o de febrero de 2024.-La desnutrición de los niños, lactantes y mujeres embarazadas en la Franja de Gaza han colocado a ese territorio palestino, asolado por la guerra, al borde de una grave crisis nutricional, alertaron agencias del sistema de las Naciones Unidas en un informe divulgado este lunes 19.



“La Franja de Gaza está a punto de presenciar una explosión de muertes infantiles evitables, que agravaría el ya insoportable nivel de muertes de niños” en ese territorio, afirmó Ted Chaiban, director ejecutivo adjunto de Acción Humanitaria y Operaciones de Suministros de Unicef.



El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) produjo el nuevo llamado a detener el conflicto, en favor de la salud y de los niños, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).



Chaiban dijo que “llevamos semanas advirtiendo que la Franja de Gaza está al borde de una crisis nutricional. Si el conflicto no termina ahora, la nutrición de los niños seguirá cayendo en picado, lo que provocará muertes evitables o problemas de salud que afectarán a los niños por el resto de sus vidas”.



El conflicto en curso estalló después de que milicias del movimiento islamista Hamás atacaron en Israel el 7 de octubre y cerca de 1200 personas perecieron, según Tel Aviv, y unas 240 fueron tomadas como rehenes.



Israel respondió con una operación militar a gran escala que ya causó la muerte de 29 000 personas, dejó 69 000 heridos –más de la mitad mujeres y niños, según fuentes gazatíes- y varios miles de desaparecidos. Han muerto 236 soldados israelíes y se desconoce el número de combatientes palestinos abatidos.



Las agencias de la ONU estiman que dos millones de personas -de los 2,3 millones de habitantes en la Franja, de apenas 365 kilómetros cuadrados junto al Mediterráneo oriental- han huido de sus hogares buscando refugio en el sur del territorio, bajo asedio de las fuerzas israelíes.



“Llevamos semanas advirtiendo que la Franja de Gaza está al borde de una crisis nutricional. Si el conflicto no termina ahora, la nutrición de los niños seguirá cayendo en picado, lo que provocará muertes evitables o problemas de salud que afectarán a los niños por el resto de sus vidas”: Ted Chaiban.



Las facilidades para acceder a agua potable, alimentos, electricidad, combustible, comunicaciones, educación y salud están interrumpidas desde hace cuatro meses y el ingreso de camiones con auxilios, desde un solo puesto de contacto en la frontera con Egipto, es intermitente e insuficiente.



“A medida que el conflicto en curso entra en su vigésima semana, los alimentos y el agua potable se han vuelto increíblemente escasos y las enfermedades abundan, comprometiendo la nutrición y la inmunidad de mujeres y niños, y provocando un aumento de la desnutrición aguda” alertan las agencias de la ONU.



El informe, “Análisis de la situación y vulnerabilidad nutricional en Gaza”, destaca que la situación es particularmente extrema en el norte de la Franja, casi completamente aislada de la ayuda durante semanas.



En toda la Franja 90 % de los niños menores de dos años y 95 % de las mujeres embarazadas y lactantes se enfrentan a una pobreza alimentaria grave (lo que significa que han consumido dos o menos grupos de alimentos el día anterior) y los alimentos a los que tienen acceso son de los de más bajo valor nutricional.



Se reporta que 95 % de los hogares limita las comidas y el tamaño de las porciones, y 64 % hace solo una comida al día. Más de 95 % de los hogares dijeron restringir la cantidad de alimentos que recibían los adultos para garantizar que los niños pequeños tuvieran comida.



La falta de agua potable, así como la insuficiencia de agua para cocinar y para fines de higiene, agravan la mala nutrición. En promedio, los hogares encuestados tenían acceso a menos de un litro de agua potable por persona al día.



Según las normas humanitarias, la cantidad mínima de agua potable necesaria en caso de emergencia es de tres litros por persona al día, mientras que la norma general es de 15 litros por persona, para beber, lavar y cocinar.



Hambrientos, sedientos y débiles, cada vez más habitantes de Gaza enferman. El informe encuentra que al menos 90 % de los niños menores de cinco años se ven afectados por una o más enfermedades infecciosas.



Se indicó que 70 % tuvo diarrea en las últimas dos semanas, un aumento de 23 veces en comparación con la base de referencia de 2022.



Los exámenes nutricionales realizados en refugios y centros de salud en el norte revelaron que 15,6 % -o uno de cada seis niños menores de dos años- sufre desnutrición aguda; y de ellos, casi tres por ciento sufre emaciación grave, la forma de desnutrición que pone en mayor peligro su vida.



Los niños pequeños quedan en mayor riesgo de sufrir complicaciones médicas y muerte a menos que reciban tratamiento urgente, y como los datos se recogieron en enero, es probable que la situación sea aún más grave hoy, según las agencias.



Exámenes similares en el sur de la Franja, en la ciudad de Rafah, donde la ayuda ha estado más disponible, encontraron que cinco por ciento de los niños menores de dos años sufren desnutrición aguda.



“Es una prueba clara de que el acceso a la ayuda humanitaria es necesario y puede ayudar a prevenir los peores resultados, y refuerza los llamados para proteger a Rafah de la amenaza de operaciones militares intensificadas”, indica la declaración.



El gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que proseguirá la operación militar en Rafah –donde cientos de miles de personas han improvisado tiendas de campaña o sobreviven a la intemperie-, considerándola imprescindible para conseguir el objetivo de liquidar a las fuerzas de Hamás.



Unicef, el PMA y la OMS reiteraron sus pedidos de un acceso seguro, sin obstáculos y sostenido, para entregar urgentemente asistencia humanitaria multisectorial en toda la Franja de Gaza.



Eso incluye alimentos nutritivos, suministros nutricionales y servicios esenciales para que los niños y mujeres desnutridos y en riesgo accedan de manera segura a los servicios de atención y tratamiento de salud y nutrición, en particular los lactantes y los niños pequeños menores de cinco años.



También demandan que los hospitales y los trabajadores de la salud estén protegidos de los ataques, para que puedan proporcionar de forma segura tratamientos y cuidados críticos.



“Un alto el fuego humanitario inmediato sigue brindando la mejor oportunidad para salvar vidas y poner fin al sufrimiento”, concluye el documento de las agencias.



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contempla una nueva reunión este 20 de febrero para considerar otro llamado a cese del fuego en la Franja.