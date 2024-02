España: conservadores mantienen la mayoría absoluta en las elecciones de Galicia

Alfonso Rueda

19 de febrero de 2024.- El opositor Partido Popular (PP), conservador de España, mantiene su mayoría absoluta en Galicia, desafiando las predicciones de que estaba en camino de perder el control de la región noroccidental que ha gobernado durante largo tiempo.



El resultado refuerza la posición del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ex jefe del gobierno regional, ya que el PP obtuvo 40 escaños (sólo dos menos que hace cuatro años).



Pero fue un mal día para los socialistas, que perdieron cinco escaños, perdiendo votos frente al Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que aumentó su representación de 19 a 25 escaños. Ni el partido de izquierda Unite ni el partido de extrema derecha Vox lograron ganar un solo escaño.



"Galicia ha enviado un mensaje a España: aquí no nos gusta el chantaje", dijo Alfonso Rueda, el victorioso candidato del PP a presidente regional, en referencia al acuerdo que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha hecho con los nacionalistas catalanes a cambio de su votos.



Cuando Feijóo dejó escapar una semana antes de las elecciones que no se oponía a indultar a los políticos catalanes que lideraron el fallido intento de independencia en 2017, amenazó con descarrilar la campaña de Galicia, dado que su partido se opone a cualquier forma de amnistía.



Sin embargo, parece que los votantes estaban más dispuestos a perdonar a Feijóo que Sánchez, cuyo pacto con los catalanes fue culpado por el pobre desempeño de su partido en la primera elección importante desde que obtuvo otro mandato como primer ministro.



Después de años al margen político, el BNG es ahora la segunda fuerza en la región. “Galicia ha cambiado y estas elecciones lo han cambiado todo”, afirmó Ana Pontón, líder del BNG. “Esto marca un antes y un después y no hay vuelta atrás”.



La campaña de Pontón refleja una tendencia creciente entre los partidos nacionalistas españoles, como EH Bildu en el País Vasco, de centrarse tanto en cuestiones sociales como la vivienda, el desempleo y la emigración de los jóvenes como en la cuestión de la soberanía.



La mejora de los resultados del BNG también refleja su creciente popularidad en zonas urbanas como Vigo, donde obtuvo más votos que el PP o los socialistas.



Armando Ojea, el candidato de Democracia por Ourense, ganó su escaño después de una excéntrica campaña encabezada por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, pero el resultado general acabó con las esperanzas de jugar un papel decisivo en un parlamento sin mayoría.



El resultado también es un duro golpe para el grupo de izquierda Unite, cuya líder, Yolanda Díaz, es natural de Galicia, y para Vox, que no logró convertir el descontento en las zonas rurales en votos.