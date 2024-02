Hallan cocaína en el área donde naufragó el buque petrolero frente a Trinidad y Tobago

Buque petrolero hundido frente a Trinidada

19 de febrero de 2024.- La droga fue encontrada la tarde del domingo en "una bolsa de plástico negra" en la costa de Cove Estate, en Tobago, según el servicio de Policía. "Pesaba alrededor de 1,109 kilogramos" y "tiene un valor estimado de 75.000 dólares estadounidenses.



No está claro si la carga era mayor ni se tiene algún vínculo con el naufragio del buque "Gulfstream", ocurrido el 7 de febrero y que ha estado plagado de misterio: su tripulación nunca hizo un llamado de auxilio y hasta hoy no hay noticia de ella.



La semana pasada se conoció que el "Gulfstream" estaba siendo llevado de Panamá a Guyana por el remolcador "Solo Creed", que aún no fue ubicado por las autoridades.



El petróleo derramado afectó al menos 15 km de la costa de Tobago, isla al lado de Trinidad que vive del turismo. Las labores de limpieza continúan.



Guyana, que no ha confirmado que fuera destino de los navíos, ofreció ayuda al gobierno trinitense, que la rechazó argumentando que no era necesaria.