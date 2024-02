Presidente del Consejo Europeo acusa a Trump de "servir a intereses de Putin"

12-02-24.-El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó este domingo al exmandatario estadounidense Donald Trump de «servir a los intereses» del presidente ruso, Vladímir Putin, tras amenazar ayer con no proteger a los países de la OTAN que no destinen suficiente dinero a la defensa colectiva.Michel calificó de «imprudentes» estas declaraciones del ahora aspirante republicano a la Casa Blanca y remarcó, sin mencionar a Trump de forma explícita, que sus palabras «no traen más seguridad ni más paz al mundo», según dijo el político belga a través de un mensaje en la red social X.A juicio del presidente del Consejo Europeo, los comentarios de Trump cuestionan la seguridad de la propia Alianza Atlántica y «la solidaridad del artículo 5» del Tratado de la OTAN, que es el que garantiza una defensa colectiva en caso de que un miembro del bloque sea atacado militarmente por otro país.Según Michel, las palabras del expresidente estadounidense «vuelven a enfatizar la necesidad de que la Unión Europea desarrolle urgentemente su autonomía estratégica e invierta en su defensa», además de trazar un plan para «mantener fuerte» a la OTAN.«La Alianza Transatlántica ha apuntalado la seguridad y la prosperidad de estadounidenses, canadienses y europeos durante 75 años», añadió el presidente del Consejo Europeo, la institución comunitaria integrada por los presidentes y primer ministros de los 27 países miembros de la UE.Las críticas de Michel llegaron después de que este sábado, durante un mitin electoral en el Estado de Carolina del Sur, Trump volviese a criticar a los países de la OTAN que no financian lo suficiente la defensa colectiva del bloque, al no alcanzar el compromiso de destinar el 2 % de su PIB en gasto militar.El expresidente estadounidense dijo que, ante un eventual ataque ruso a alguno de los países que no cumplen con este objetivo, no sólo se negaría a protegerles, sino que «animaría» a Rusia a «hacer lo que le de la gana» con ellos.Trump lidera con claridad las primarias internas del Partido Republicano, en las que busca volver a ser el candidato de esta formación de cara a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, previstas para el 5 de noviembre de este año 2024.