EEUU: Ex presidente Donald Trump amenaza a la OTAN y dice que "alentaría" a Rusia a "hacer lo que quiera"

El ex-presidente Donald Trump volvió a generar temores sobre el futuro de la OTAN al sugerir que podría no ayudar a las naciones europeas si son atacadas por Rusia, e incluso podría "alentar" a los rusos "a hacer lo que quieran".



11 de febrero de 2024.-Trump, durante un mitin de campaña en Conway, Carolina del Sur, dijo el sábado que su decisión, si es elegido nuevamente, se basaría en si los miembros de la OTAN están contribuyendo lo suficiente a la alianza fundacional. El expresidente dijo que planteó ese mismo punto durante una reunión internacional que tuvo lugar durante su presidencia, Informó Usatoday.com en su página web.



“Uno de los presidentes de un país grande se levantó y dijo: 'Bueno, señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?' Le dije: '¿No pagó? ¿Eres un delincuente?’ Él dijo: ‘Sí, digamos que eso sucedió’. No, no te protegería”.



Trump luego agregó: "De hecho, los alentaría a hacer lo que quieran".



En una declaración difundida por su campaña, el presidente Joe Biden dijo: “Si mi oponente, Donald Trump, logra recuperar el poder, está dejando muy claro que abandonará a nuestros aliados de la OTAN si Rusia ataca y permite que Rusia lo haga”. hagan lo que quieran con ellos”. Añadió que los comentarios de Trump son "predecibles viniendo de un hombre que promete gobernar como un dictador como los que elogia el primer día si regresa a la Oficina Oval".



Biden dijo que "la libertad y la democracia mismas estarán en la boleta electoral de noviembre".



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los comentarios de Trump podrían poner en peligro vidas.



"Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo", dijo Stoltenberg en un comunicado. "Espero que, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, , Estados Unidos seguirá siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN”.