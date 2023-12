México: López Obrador anuncia todo listo para inaugurar el viernes Tren Maya

López Obrador

11 de diciembre de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que todo está listo para inaugurar la primera etapa del Tren Maya el próximo viernes, cuando saldrán dos caravanas a recorrer 473 kilómetros del tramo Campeche-Cancún.



Faltan solamente cuatro días para dar ese viaje y ya hace semanas todos los boletos están vendidos, lo cual indica la enorme expectativa que ese hecho histórico ha levantado entre los mexicanos y extranjeros.



El mandatario inició este lunes su conferencia de prensa matutina con una amplia información del tema, que generalmente lo aborda todos los inicios de semana con los funcionarios que lo ejecutan en su variado contenido.



Abarca no solamente la construcción del camino de hierro, sino todo lo que lo adorna como los descubrimientos y salvamento arqueológicos, las construcciones de hoteles y comunidades y las vías de acceso, así como las estaciones o paradas.



En su introducción López Obrador destacó que la obra no sólo beneficiará al sureste del país, sino que se trata de un proyecto “de efecto multiplicador”.



La información de hoy se concentró básicamente en los tramos 5, 6 y 7 de Cancún a Escárcega, que serán los últimos para inaugurar en febrero o marzo próximos, según el cronograma de ejecución.



El general Óscar David Lozano Águila, director general de la empresa Tren Maya, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, detalló que “la experiencia” se iniciará el venidero viernes y al día siguiente el proyecto ya estará abierto para el servicio a pasajeros.



Esta mega obra no solamente beneficia al sur y sureste de México sino también a otras regiones porque los talleres de elaboración de estructuras de acero están en Jalisco; los fabricantes del concreto, están en Nuevo León; y los trenes se están haciendo en Hidalgo.



Pero, además, los trabajadores que la construyen a pie de obra son, además de los locales, de otros lugares como el estado de México, de Hidalgo, de la mixteca de Oaxaca, de Puebla, todo México, todo México.



El presidente explicó que el primer tramo que se abrirá abarca los Tramos 2, 3 y 4; en tanto que el 31 de este mes se ampliará la ruta para el Tramo 1, que alcanzará desde el punto del mar Caribe, en Quintana Roo, hasta Palenque, Chiapas.



En tanto que los Tramos 5, 6 y 7, de Cancún a Escárcega, Chiapas, se inaugurará a finales de febrero del próximo año, para cerrar completamente todo el circuito de mil 554 kilómetros.