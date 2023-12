Huelga general en Palestina en condena a agresión israelí a Gaza

Huelga general en Palestina

11 de diciembre de 2023.- En una respuesta coordinada a nivel internacional, las provincias palestinas acompañan hoy la huelga general en protesta contra la continua agresión israelí en la Franja de Gaza.



Convocada por fuerzas nacionales e islámicas en los territorios palestinos del norte, el paro condena las masacres perpetradas por las fuerzas israelíes y los bombardeos a hogares de civiles, hospitales y centros de refugio.



Las universidades, los bancos, comercios y fábricas cerraron sus puertas en medio de llamados populares para continuar con las manifestaciones contra Israel en todas las áreas, calles y plazas, precisó la agencia Wafa.



De acuerdo con el medio, la red de transporte público también está afectada con huelgas en todas las líneas y la movilidad ciudadana es mínima.



El llamamiento mundial reclama un alto el fuego definitivo en Gaza, al que sólo se opusieron Israel y Estados Unidos, este último al vetar el viernes una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el cese de la agresión.



Según detalles difundidos en redes sociales, los participantes en la huelga no utilizarán sus vehículos, no harán compras y no emplearán sus tarjetas bancarias para los pagos.



La campaña tiene como objetivo presionar a los países que apoyan a Israel y detener las masacres y los crímenes de genocidio sionista contra el pueblo palestino.



Desde el 7 de octubre, la persistente agresión israelí en Gaza provocó la muerte de más de 17 mil 977 palestinos y ocasionó alrededor de 51 mil 300 heridos, la mayoría de ellos niños, ancianos y mujeres.