Un juez prohíbe al fundador de Binance salir de EEUU antes de su sentencia debido "a su enorme riqueza"

Changpeng Zhao, CEO de Binance Credito: Reuters

11-12-23.-El fundador de Binance, Changpeng Zhao, que se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero, no puede salir de Estados Unidos antes de conocer su sentencia penal, debido a su "enorme riqueza" y a la falta de vínculos con el país norteamericano, dictaminó este jueves un juez estadounidense.



El fallo revierte una decisión anterior que, bajo el pago de una fianza de 175 millones de dólares, permitía a Zhao viajar a su casa en Emiratos Árabes Unidos antes de ser sentenciado el 23 de febrero, para cuidar de su familia y prepararla ante su posible encarcelamiento de hasta 18 meses.



La nueva orden argumenta que "el acusado tiene enorme riqueza y propiedades en el extranjero y no tiene vínculos con Estados Unidos. Su familia reside en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y parece que tiene un estatus favorecido en los EAU".



Por su parte, la defensa de Zhao había pedido dejar en vigor las condiciones de libertad, argumentando que el empresario "no habría viajado a Estados Unidos para entregarse y declararse culpable si no tuviera también la intención de comparecer para la sentencia".



Además, el fundador de Binance "instruyó a su empresa para declararse culpable" y alcanzó "compromisos sustanciales", aseguraron los abogados defensores, en referencia al acuerdo de culpabilidad por el que la empresa se avino a pagar más de 4.300 millones de dólares.



Sin embargo, el tribunal consideró que el acusado "no ha demostrado mediante pruebas claras y convincentes que no es probable que huya si regresa a Emiratos Árabes Unidos".



Admitiendo que se trata de "un caso inusual", el juez estipuló que, dado "el alcance de la enorme riqueza del acusado y la ausencia de un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos", Zhao plantea riesgo sustancial de fuga. Además, argumentó el juez, "no hay indicios de que tenga otros vínculos con Estados Unidos", ya que la familia del empresario reside en EUA.



Según la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, Binance permitía que se llevaran a cabo transacciones ilícitas libremente, apoyando actividades "que van desde el abuso sexual infantil, a los narcóticos ilegales y el terrorismo". "Esto incluye transacciones asociadas con grupos terroristas como las Brigadas Al Qassam de Hamás, la Yihad Islámica de Palestina, Al Qaeda y el ISIS", denunció.



Fuente: Actualidad RT