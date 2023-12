Guatemala: Alto comisionado de la ONU advierte:a la Fiscalía “intento de socavar” victoria de Arévalo

El alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, aseguró este sábado que la Fiscalía de Guatemala está tratando de forma "persistente y sistemática" de "socavar" los resultados de las elecciones generales, en la que resultó ganador en la primera y segunda vuelta el progresista Bernardo Arévalo.

El viernes, el Ministerio Público de Guatemala declaró como "nulos en pleno derecho" los comicios del 25 de junio y del 20 de agosto en las que triunfó el partido político Movimiento Semilla (al que pertenece Arévalo de León), por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En este sentido, el alto comisionado de la ONU, se pronuncia advirtiendo que la Fiscalía de la nación centroamericana "vulneran el Estado de derecho y la democracia" que manifiesta el pueblo de Guatemala.

Asimismo, el comisionado instó al actual Gobierno de Guatemala, liderado por Alejandro Giammattei, a que se pronuncien a fin de velar por la perseverancia del "Estado de Derecho y garantizar el respeto del resultado electoral".

Presidente electo de Guatemala alerta de un golpe de Estado

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, indicó "estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso", después de que la Fiscalía señalara que las elecciones celebradas este año y en la que ganó con el 58 % de los votos, deben anularse por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.

"Los golpistas están dando patadas de ahogado, los últimos pasos tambaleantes para un golpe de Estado", dijo Arévalo, quien agregó que estas acciones vienen de un grupo de altos funcionarios que operan desde el Ministerio Público (MP).

En el mismo sentido, el académico de 64 años dijo que "el intento de golpe de Estado es real y nos ha traído a un momento crucial para la historia de nuestro país".

Este grupo presentó una investigación para tratar de impedir la toma de posesión presidencial, el 14 de enero de 2024, sostuvo.

"El grupo golpista que ocupa el MP ha dejado muy claras las intenciones de las acciones ilegales que han llevado a cabo en el último año, empezaron con la represión para coartar la libertad de expresarnos", refirió el mandatario.

Según el político guatemalteco, estas acciones del MP son parte de un plan mayor que el ente investigador ha ido engrasando. "Siguieron con la persecución de la organización social y política, están ejerciendo hoy presión y extorsión contra todo funcionario que se oponga a seguir sus instrucciones ilegales", denunció.

Entre los señalamientos que formularon desde el MP destacan la supuesta afiliación irregular para fundar el partido político Movimiento Semilla, toda vez que la Fiscalía posee una declaración confirmativa de un antiguo trabajador del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que habría confesado las supuestas irregularidades.

"No conocemos qué es, estamos sencillamente escuchando afirmaciones del MP. Creo que su credibilidad no existe en ningún lado sin que demuestren las cosas que están haciendo, no tenemos acceso a la carpeta", destacó Arévalo.

Otro de los señalamientos puntuales contra la agrupación política es una alerta que activó la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por una presunta transacción sospechosa de 44.000 dólares, que a criterio de las autoridades pudo ser un caso de posible lavado de dinero.

"Los 44 mil dólares que están reportados están inclusive conocidos en un contrato de préstamo que suscribimos con una persona que es afiliada al partido para poder pagar la multa que se nos impuso por parte del TSE, está perfectamente documentada y registrada", explicó.

Abogados de la agrupación dijeron poseer una ruta legal clara, ya que deberán de responder a las nuevas solicitudes de antejuicio presentadas contra el presidente electo y dos diputados del partido.

Con información de Telesur / Venezuela News.