Guatemala: Fiscalía considera inválidos los comicios que ganó Arévalo

9 de diciembre de 2023.- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala aseguró que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.Ángel Arnoldo Pineda, secretario general de la Fiscalía, presentó un caso con “resultados contundentes, técnicos y no políticos”, que supuestamente demuestran irregularidades en las elecciones de agosto de 2023.La fiscal Leonor Morales explicó, por su parte, que las actas electorales utilizadas en los comicios “no fueron autorizadas" inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral. Por ello, dijo, deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano. "Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados" electorales, dijo la fiscal.Las investigaciones se iniciaron por una denuncia presentada por un ciudadano, el 14 de julio de 2022, quien quiso afiliarse a un partido político, pero no pudo porque supuestamente ya estaba registrado en el movimiento Semilla, el partido de Arévalo, sin su consentimiento.Sin embargo, minutos después de los señalamientos de la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral garantizó el triunfo de Arévalo y los resultados de los comicios.La presidenta del tribunal electoral, Blanca Alfaro, indicó que los resultados están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión.Arévalo denuncia el bloqueo a su posesión presidencial