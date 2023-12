España: manifestantes en Guernica claman fin de la masacre israelí en Gaza

Manifestación en Guernica en solidaridad con Palestina

9 de diciembre de 2023.- Más de 3000 personas forman un mosaico humano, representando la bandera de Palestina, en el País Vasco, y han reclamado el fin de la agresión israelí contra Gaza.



Reunida el viernes en la antigua plaza del mercado de la ciudad vasca de Guernica (norte de España), la multitud se solidarizó con el oprimido pueblo palestino, al confeccionar un gran mosaico humano, que representa la insignia palestina y parte del cuadro “Guernica” del artista Pablo Picasso.



El cuadro Guernica alude al bombardeo de esta ciudad parte de la Legión Cóndor de la Alemania nazi, ocurrido en abril de 1937, durante la guerra civil española. Las estimaciones de víctimas cifran los fallecidos en 300 muertos, aunque algunos estudios elevan la cifra de muertos a unos 2000.



Los manifestantes propalestinos, convocados por la iniciativa popular Gernika-Palestina, han reclamado a la comunidad internacional que intervenga para detener la brutal agresión israelí contra la Franja de Gaza, que se ha cobrado más de 17 000 vidas inocentes desde el pasado 7 de octubre.



Los organizadores del acto dieron lectura a un manifiesto, que señala que, después de lo vivido en la historia de la humanidad como el bombardeo de Guernica no se puede “tolerar una sola destrucción más de un pueblo” y no se puede “aceptar lo que está pasando en Palestina”.



“El mundo y la historia no pueden aceptar una nueva Guernica. Desde Guernica, un lugar especialmente desafortunado entre todas las atrocidades de la historia de la humanidad, pedimos que acabe una matanza constante contra la población palestina”, agrega la declaración.



Durante el acto se disparó de manera simbólica la sirena antiaérea para atraer la atención de la comunidad internacional sobre el horror vivido cada instante por los palestinos en Gaza ante los bombardeos incesantes e indiscriminados llevados a cabo por Israel.



Pese a los repetidos llamados internacionales para detener la brutal campaña de ataques israelíes al enclave costero, Estados Unidos volvió a vetar un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) para declarar “un alto el fuego inmediato” en Gaza.