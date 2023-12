El mundo reacciona ante veto de Estados Unidos sobre alto el fuego en Gaza

Gaza destruida

9 de diciembre de 2023.- Altos representantes de todo el mundo y funcionarios de Naciones Unidas han criticado a Estados Unidos por vetar una resolución de la ONU que pedía un alto el fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza.



"Basta ya de impunidad para Israel. La historia no olvidará nunca a los que pudieron detener el genocidio y no lo hicieron", manifestó el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.



El mandatario lamentó la resolución de la votación, asegurando que continuaría "el asesinato de niños, mujeres, un pueblo entero".



El presidente palestino, Mahmud Abbás, condenó este sábado la decisión de EE. UU. en la ONU, calificando la posición estadounidense de "agresiva e inmoral", por suponer una "flagrante violación de todos los valores y principios humanitarios". La decisión de las autoridades estadounidenses "constituirá una vergüenza que perseguirá" al país, sentenció.



El mandatario responsabilizó a Washington del "derramamiento de sangre de niños, mujeres y ancianos palestinos" en la Franja de Gaza y subrayó que esta política lo convierte en "socio del crimen de genocidio, limpieza étnica y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación israelíes contra los palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén".



Por su parte, el primer ministro de Palestina, Mohammad Shtayyeh, calificó el veto de "vergüenza" y de "nuevo cheque en blanco entregado al Estado ocupante para masacrar, destruir y desplazar", reporta Al Jazeera. El embajador palestino en la ONU, Riyad Mansour, tachó la votación de "catastrófica" y señaló que "millones de vidas palestinas penden de un hilo". "Si está en contra de la destrucción y el desplazamiento del pueblo palestino, debe oponerse a esta guerra. Y si la apoya, entonces está permitiendo esta destrucción y desplazamiento, independientemente de sus intenciones", denunció.



Durante un acto en Estambul, que se celebra este sábado, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, declaró que un mundo justo es posible, aunque no con Estados Unidos, informan medios locales.



El mandatario turco añadió que "las organizaciones internacionales no toman ninguna medida concreta para impedir" el desarrollo de las hostilidades.



"El Gobierno israelí está provocando masacres en Gaza que hacen sonrojar a la humanidad. Todos los asentamientos civiles, desde los lugares de culto hasta las escuelas, desde los hospitales hasta los mercados, están siendo bombardeados. Hoy en Gaza no solo están siendo asesinados niños, mujeres, ancianos y periodistas, sino todos los valores de la humanidad", denunció.



En este sentido, Erdogan recordó que la resolución de alto el fuego fue rechazada en el Consejo de Seguridad solo con el voto de EE. UU. y, tras preguntarse si es posible un mundo justo, dijo: "un mundo justo es posible, pero no con EE. UU.".



Según Erdogan, "EE. UU. está del lado de Israel con su dinero y sus municiones". "EE. UU., ¿cómo responderás por esto?", preguntó. El líder turco también denunció que el Consejo de Seguridad, "cuyo deber era preservar la paz mundial", se ha convertido "en un consejo para proteger a Israel".



El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, advirtió que "mientras Estados Unidos apoye los crímenes del régimen sionista y la continuación de la guerra, no solo el alcance de la guerra aumentará, sino que también existe la posibilidad de una explosión incontrolable en la situación en la región".



El embajador adjunto de los Emiratos Árabes Unidos en la ONU, Mohamed Abushahab, preguntó al Consejo de Seguridad de la ONU: "¿Cuál es el mensaje que estamos enviando a los palestinos si no podemos unirnos detrás de un llamado para detener el bombardeo implacable de Gaza? De hecho, ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando a los civiles de todo el mundo que pueden encontrarse en situaciones similares?".



El representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, señaló que, con su veto, sus colegas estadounidenses "dictaron sentencia de muerte para miles, si no decenas de miles, de civiles palestinos e israelíes". Polianski lamentó el resultado de la votación y describió la jornada como "uno de los días más negros en la historia de Oriente Medio".



Mientras, el representante permanente de China ante la ONU, Zhang Jun, calificó de "hipócrita" la aprobación de la decisión de continuar las hostilidades y, al mismo tiempo, la determinación de proteger las mujeres y los niños y los derechos humanos. En este sentido, subrayó que "esto nos muestra una vez más lo que es el doble rasero".



El Consejo de Seguridad de la ONU no pudo aprobar el viernes un proyecto de resolución sobre el conflicto en la Franja de Gaza debido al veto de Estados Unidos y la abstención del Reino Unido.



Los demás 13 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaron a favor de la resolución presentada por los Emiratos Árabes Unidos y apoyada por otros cien países.