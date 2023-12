Francia: Turista aleman mató a apuñaladas y un martillo a una persona y hiere a dos mas cerca de La Torre Eiffel

Emmanuel Maron lo llamó ataque terrorista

4 de diciembre de 2023.-La policía francesa arrestó a un hombre sospechoso de matar a una persona e herir a otras dos en un ataque con cuchillo y martillo en el centro de París, informó Reuters en una nota de prensa.

El ataque tuvo lugar en Bir Hakeim, cerca de la Torre Eiffel, dijo a los periodistas en el lugar el sábado por la noche el ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin.



La policía y los bomberos franceses aseguran el área después de que un maestro muriera y varias personas resultaran heridas en un ataque con cuchillo en la escuela secundaria Lycee Gambetta-Carnot en Arras, norte de Francia, el 13 de octubre de 2023.



Un profesor asesinado y varias personas heridas en un ataque con cuchillo en una escuela en Francia



Dijo que el hombre arrestado era un ciudadano francés conocido anteriormente por los servicios de inteligencia.



Un hombre, un turista alemán nacido en Filipinas, murió en el ataque y otros dos sufrieron heridas que no ponen en peligro sus vidas, añadió.



Uno de los heridos era un ciudadano británico, dijo el domingo la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido. El otro era francés, dijo una portavoz de la fiscalía antiterrorista.



Uno de los agentes de policía que acudió al lugar utilizó una pistola Taser para neutralizar al atacante, dijo Darmanin. La vida del sospechoso no corre riesgo, añadió.



"Después de su arresto, dijo que ya no podía soportar ver morir a musulmanes tanto en Afganistán como en Palestina", dijo Darmanin.