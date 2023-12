Argentina: Jurista con pasado filonazi será el Procurador del Tesoro de la Nación en el gobierno de Milei

Rodolfo Barra y Javier Milei Credito: Web

02-12.-El presidente electo de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, designó al jurista Rodolfo Barra como futuro titular del cuerpo de abogados del Estado, generando con ello el rechazo de sectores judíos debido a su controvertido perfil como filonazi durante su juventud.



La Oficina del Presidente Electo anunció el viernes que el exministro de Justicia Barra, de 75 años, ocupará desde el 10 de diciembre la Procuración del Tesoro de la Nación, que brinda asesoramiento jurídico al Estado y lo defiende en los juicios. Desde ese cargo se espera que blinde legalmente el paquete de reformas económicas que Milei tiene previsto poner en marcha.



Barra fue juez de la Corte Suprema y ministro de Justicia varios años durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), un peronista que aplicó políticas neoliberales. Como experto en derecho administrativo, el jurista asesoró en el plan de privatizaciones de empresas de los años 90.



Renunció como ministro en 1996, luego de que la prensa reveló que en su juventud militó en el Movimiento Nacionalista Tacuara —una organización de derecha antisemita argentina— y participó en el ataque a una sinagoga, y publicó una foto en la que un Barra adolescente hacía el saludo nazi junto a otros jóvenes. El funcionario afirmó entonces “si fui nazi, me arrepiento”.



Su designación ha sido rechazada por el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) “como una afrenta directa al espíritu democrático y plural” de Argentina y también por militantes políticos de izquierda.



Ese foro fue creado por decenas de intelectuales, periodistas y académicos luego de producirse el 7 de octubre el ataque terrorista de Hamás a Israel que se cobró la vida de más de un millar de personas, con el fin de abogar por “el derecho” del Estado israelí “a existir y defenderse”.



“Un nuevo gobierno no puede iniciar su gestión albergando a individuos que hayan profesado el antisemitismo o cualquier forma de expresión de odio en sus filas”, afirmó FACA sobre la designación de Barra, quien no ha hecho declaraciones al respecto. “Instamos a las autoridades a tomar medidas inmediatas para rectificar este lamentable error”.



Durante la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), Barra ejerció como titular de la Auditoría General de la Nación y después de retirarse de la escena política, el jurista orientó sus tareas al sector privado y al mundo universitario.



Por otro lado, la Oficina del Presidente electo anunció que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien brindó su apoyo al Milei de cara al balotaje que le consagró como presidente, estará de nuevo a cargo de esa crítica cartera.



El anuncio del nombramiento de Bullrich como titular del área de Seguridad que ya ocupó entre 2015 y 2019, durante el mandato del presidente conservador Mauricio Macri, termina así con las especulaciones de los últimos días sobre la entrada de la dirigente opositora en el futuro gabinete.



En su cuenta de X, antes Twitter, Bullrich agradeció a Milei “la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria” y apuntó que “el cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios”.



Bullrich se enfrentó a Milei en las elecciones presidenciales del 22 de octubre, en la que quedó tercera y fuera del balotaje del 19 de noviembre que disputaron Milei y el peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía. Después, tanto la excandidata derechista y Macri ofrecieron su apoyo electoral al líder de La Libertad Avanza y hoy presidente electo.



Milei ha ensalzado en varias ocasiones a Bullrich por su gestión en contra de la delincuencia, una de las principales preocupaciones de los argentinos junto a la inflación, que actualmente es de más de 142 % anual.



“Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga”, afirmó Bullrich.



Antes del anuncio de su llegada al nuevo gobierno, la dirigente insistió en las redes sociales en la necesidad de impulsar un “nuevo régimen penal juvenil” que baje la edad de imputabilidad penal de los menores, que hoy está en los 16 años, con el fin de poner “un freno definitivo a los delincuentes en el inicio de su carrera delictiva”.



La dirigente ha convocado a elecciones internas para principios de 2024 en el seno del partido PRO que actualmente preside y anunció que no se presentará a un nuevo mandato.



Ese alejamiento de la conducción del partido creado por Macri se ha leído como una señal de su distanciamiento con el expresidente en medio de la pelea por el reparto de poder en el futuro gabinete y tras haber aceptado el ofrecimiento de Milei de regresar a la cartera de Seguridad, aparentemente de manera inconsulta.

