New York: trabajadores de Google protestan contra el contrato militar israelí

A la sombra del extenso campus de Google en la ciudad de Nueva York , trabajadores actuales y antiguos de Google y Amazon se reunieron el martes por la noche para rendir homenaje a Mai Ubeid, una joven e ingeniera de software que murió en un ataque aéreo israelí en Gaza junto con toda su familia. Los trabajadores también aprovecharon la oportunidad para criticar a sus empleadores por tener contratos con el ejército israelí.

Ubeid se había graduado en un campo de entrenamiento de codificación financiado por Google, Gaza Sky Geeks, y luego realizó una pasantía en una empresa que formaba parte del programa acelerador Google for Startups en 2020. Quienes la conocieron la han descrito en homenajes escritos y en entrevistas con The Guardian. como un visionario fuerte y decidido. Tenía distrofia muscular y, como tal, utilizaba silla de ruedas para desplazarse. Ubeid soñaba con desarrollar algún día una plataforma para que las personas con discapacidad pudieran establecer contactos y conectarse, según Kathrine Tinggaard Nicolaisen, ex gerente de comunicaciones de Gaza Sky Geeks con sede en Cisjordania, que conocía y había conocido a Ubeid. Para aquellos en Gaza , la vida de Ubeid fue un ejemplo brillante de lo que una persona en la franja sitiada podría lograr en la industria tecnológica si tuviera acceso y recursos. “El punto en el que se encontraba ella en su vida fue un hito enorme para que cualquier habitante de Gaza pudiera decir que lo había logrado”, dijo Nicolaisen.

Para los trabajadores de Google, el asesinato de Ubeid fue otro recordatorio del contrato de 1.200 millones de dólares de sus empleadores para proporcionar al gobierno y al ejército israelíes servicios de aprendizaje automático y en la nube, cuyo nombre en código es Proyecto Nimbus. Muchos trabajadores de Google han pasado los últimos dos años protestando, argumentando que su empleador está proporcionando herramientas que ayudan a lo que los grupos de derechos humanos llaman un apartheid impuesto a los palestinos por Israel. A pesar de los esfuerzos de los trabajadores por llamar más la atención sobre el asesinato de Ubeid, la empresa hasta ahora se ha negado a reconocer pública o internamente su muerte, según varios empleados que hablaron en la vigilia. Para Mohammad Khatami, ingeniero de software de Google y uno de los organizadores de la vigilia, el silencio de la empresa y del director ejecutivo, Sundar Pichai, sobre la muerte de Ubeid "es una traición en el sentido más puro de la palabra".

"Ningún correo electrónico, ninguna dificultad, ninguna decisión, ninguna declaración pública y absolutamente ninguna vergüenza", dijo Khatami en la vigilia del martes frente a las oficinas de Google. "Qué vergüenza [Pichai] y vergüenza para Google ".

La portavoz de Google, Courtenay Mencini, se negó a responder a preguntas directas sobre la falta de reconocimiento de la muerte de Ubeid por parte de la empresa, pero dijo que se trata de "un momento y un tema muy delicado en todas las empresas" y que Google tiene "muchos empleados que se ven afectados personalmente".

"La abrumadora mayoría de esos empleados no participan en discusiones o debates internos, y muchos han dicho que aprecian nuestra rápida respuesta y nuestro enfoque en la seguridad de nuestros empleados", dijo Mencini.