Panamá: minera suspende a 7 mil trabajadores tras el fallo de la Corte y se agrava el conflicto

Se agrava conflicto minero en Panamá

1 de diciembre de 2023.- La empresa Minera Panamá, que operaba la mina Cobre Panamá, explicó a sus colaboradores, mediante una nota interna, que comunicó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) la suspensión de los contratos a cerca de 7 mil empleados.



De acuerdo con la compañía, la medida es temporal y afecta a todos los colaboradores directos e indirectos (contratistas proveedores) y por supuesto a “cada uno de las 40 mil familias panameñas que dependen de la actividad minera” en Panamá.



Un punto que le explicó Minera Panamá a sus colaboradores es que cada departamento tiene un plan específico para la preservación y mantenimiento seguro hasta que se pueda reanudar las operaciones.



“Durante los últimos días hemos estado denunciando los actos criminales que se han estado desarrollando contra ustedes y la empresa en las áreas del puerto internacional de Punta Rincón y en las carreteras de acceso a la mina, los cuales resultaron en el agotamiento de algunos suministros esenciales y como consecuencia nuestra operación paso al estado de preservación y mantenimiento seguro desde el 23 de noviembre”, enfatizó la comunicación interna de la empresa a los colaboradores.



Además, destacó que esa suspensión no solo ha afectado sus operaciones productivas, sino también a la capacidad para mantener actividades laborales normales en el sitio.



El pasado martes 28 de noviembre el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley No. 406, que establece el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá.



Desde el pasado 22 de octubre en el país se organizaron bloqueos de vías y manifestaciones en contra de la explotación minera en el país y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley No. 406.



Desde el pasado miércoles 29 de noviembre hasta la fecha el grupo de colaboradores ha protestado y exigen respeto a sus fuentes de empleo.