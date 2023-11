Brasil: Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra pide ayudas para agricultores afectados por lluvias

30 de noviembre de 2023.- Bases del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) se movilizaron este miércoles en diversas localidades del estado Río Grande del Sur y demandaron ayuda tras las pérdidas sufridas en viviendas, medios de labranza y diversos cultivos, en especial de arroz orgánico, debido a intensas lluvias e inundaciones.Familias de agricultores del MST se congregaron a lo largo de autopistas y a la entrada de asentamientos en Eldorado do Sul, Nova Santa Rita y Viamão, y expusieron la cuantía de las pérdidas.Según datos de la Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Emater), un total de 119 hectáreas de cultivos de cereales con certificación orgánica se perdieron por completo en Eldorado do Sul. Esta región de Río Grande del Sur tiene la mayor superficie sembrada de arroz orgánico en América Latina.Además, las lluvias dejaron cuantiosas pérdidas en la producción de frutas y hortalizas, así como en la cría de ganado menor.El ministro jefe de la Secretaría de Comunicación Social (Secom) de la Presidencia de la República, Paulo Pimenta, se unió a los agricultores y participó en dos movilizaciones. Les trasmitió que el Gobierno federal, que encabeza el presidente Luiz Inázio Lula da Silva, está comprometido a dar respuesta ágil a sus demandas.Durante miércoles y jueves, Pimenta se reunió con alcaldes y otras autoridades para coordinar acciones de ayuda de parte del Gobierno de Lula. El martes, antes de viajar al estado sureño, Pimenta se reunión con representantes de cooperativas del MST y escuchó sus demandas.Los agricultores solicitaron se renegocie las deudas de todos los afectados por los temporales, la entrega de créditos de emergencia de 15.000 reales (más de 3.000 dólares) por familia para adquirir equipos y utensilios de producción, la apertura de una línea de subsidios de emergencia y que se mejoren las carreteras y las represas. Además, solicitaron se asignen nuevas áreas para la reforma agraria.También fueron recibidos por el secretario jefe de la Casa Civil del estado, Artur Lemus, quien les dijo que trabajan en un plan de política pública para ayudar a los afectados y que a principios de la próxima semana lo presentarán.Al recorrido de Pimenta por la región se unió el diputado estadual AAdão Pretto (Partido de los Trabajadores), quien propuso que el gobernador del estado, Eduardo Leite, aporte recursos para aliviar las deudas de los agricultores.Pretto destacó la importancia de proteger a estos trabajadores que durante la pandemia ayudaron a muchas familias, no detener la producción de estos y salvar el proyecto de agroecología en Río Grande del Sur.