Colombia: Petro pide investigar mensajes de redes sociales que piden su muerte

29-11-23.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió el martes a la Fiscalía que investigue la procedencia de mensajes en los que se sugiere su muerte que se difunden en WhatsApp.



“A este tipo no lo dejan terminar el gobierno, sea porque le den en la cabeza o sea porque lo bajen de allá. A ese tipo hay que bajarlo de allá a las buenas o a las malas”, dice un hombre en un audio que fue replicado por Petro en su cuenta de X, antes Twitter.



Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, ha denunciado amenazas desde su aspiración presidencial en 2022 cuando tuvo que hacer campaña electoral con chalecos antibalas y rodeado de hombres de seguridad.



Tras llegar al poder, las advertencias continuaron. En abril, fue imputado el presunto autor de uno de los mensajes amenazantes que, según la fiscalía, aceptó su responsabilidad luego de rendir interrogatorio.



Sobre la nueva amenaza, Petro aseguró que los mensajes están “pidiendo” su muerte y “manipulando la opinión ciudadana”.



En el audio, un hombre que no se identifica por su nombre, asegura que Petro va a ser “peor que (Nicolás) Maduro”, en referencia al presidente de Venezuela y advierte que un programa de subsidios del gobierno colombiano para jóvenes de escasos recursos tiene como objetivo formar “colectivos al estilo Venezuela”.



Petro se ha propuesto que 100.000 jóvenes de entre 14 y 28 años de sectores populares reciban un subsidio con el fin de reducir el riesgo de que participen en actividades delictivas.



La Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre la solicitud pública que hizo el presidente para investigar a los autores de los mensajes amenazantes.



En septiembre, la Fiscalía abrió una investigación por amenazas de muerte hacia Andrea Petro, una de las hijas del presidente, quien recibió mensajes intimidatorios a través de sus redes sociales.

